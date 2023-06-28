Кремль решил не отзывать военных советников из Африки из-за мятежа "Вагнера"

Россия не будет прекращать военное партнёрство с Центрально-Африканской Республикой (ЦАР), консультанты Москвы продолжат там свою работу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя возможную замену ЧВК "Вагнер" в африканской стране на другие подразделения из РФ.

"У нас по государственной линии сотрудничество с ЦАР. Мы будем его продолжать. Оно подкреплено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность", — пояснил представитель Кремля.