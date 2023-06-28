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28 июня, 10:56

Кремль решил не отзывать военных советников из Африки из-за мятежа "Вагнера"

Песков: Россия продолжит военное сотрудничество с ЦАР

Россия не будет прекращать военное партнёрство с Центрально-Африканской Республикой (ЦАР), консультанты Москвы продолжат там свою работу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя возможную замену ЧВК "Вагнер" в африканской стране на другие подразделения из РФ.

"У нас по государственной линии сотрудничество с ЦАР. Мы будем его продолжать. Оно подкреплено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность", — пояснил представитель Кремля.

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Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. По согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным его белорусский коллега Александр Лукашенко вышел на связь с Пригожиным и уговорил сложить оружие. В итоге бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. В Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении мятежников. Сам основатель ЧВК, по словам Лукашенко, уехал в Белоруссию.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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