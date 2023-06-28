Ещё одного обвиняемого в избиении баскетболиста Шведа отпустили из СИЗО
Обвиняемого в избиении баскетболиста Алексея Шведа Писарева выпустили из СИЗО
Суд смягчил меру пресечения 19-летнему Глебу Писареву — одному из обвиняемых в жестоком избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Его отпустили из СИЗО и отправили под домашний арест сроком на два месяца, сообщает корреспондент Лайфа.
Родственники встречают отпущенного под домашний арест Глеба Писарева, которого обвиняют в избиении баскетболиста Алексея Шведа. Видео © LIFE
Писареву запрещено пользоваться Интернетом и общаться с другими фигурантами. На данный момент под стражей остаётся только Юсуф Мирашуров, который, по словам других нападавших, наносил спортсмену самые жестокие удары.
Напомним, баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа избили возле одного из столичных ресторанов 1 мая. По словам супруги спортсмена, зачинщиком драки не понравилась его "плохая" игра. В результате Швед получил серьёзную черепно-мозговую травму. В рамках возбуждённого уголовного дела были задержаны четверо нападавших: братья Рамзин и Князь Амирслановы, Глеб Писарев, а также Юсуф Мирашуров. Первых двоих ранее отпустили под подписку о невыезде, после чего младший брат сразу же улетел в Баку.
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