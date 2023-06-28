Ещё одного обвиняемого в избиении баскетболиста Шведа отпустили из СИЗО

Суд смягчил меру пресечения 19-летнему Глебу Писареву — одному из обвиняемых в жестоком избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Его отпустили из СИЗО и отправили под домашний арест сроком на два месяца, сообщает корреспондент Лайфа.