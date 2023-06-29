Суд продлил арест Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на Прилепина
Басманный суд Москвы продлил арест Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.
Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, в суде. Видео © LIFE
"Суд постановил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей удовлетворить и продлить ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 октября", — зачитала решение судья.
Также в ходе заседания следствие заявило, что пока не смогло установить заказчиков преступления, также не в полной мере установлено орудие покушения.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Захара Прилепина. Он получил тяжёлые ранения, а его друг Александр Шубин, находившийся в машине, погиб. Правоохранители быстро задержали подозреваемого — уроженца Украины Александра Пермякова, который признался в работе на спецслужбы сопредельного государства. Сам писатель после нескольких операций проходит реабилитацию и заново учится ходить.
LIFE