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29 июня, 13:41

Суд продлил арест Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на Прилепина

Басманный суд Москвы продлил арест Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, в суде. Видео © LIFE

"Суд постановил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей удовлетворить и продлить ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 октября", — зачитала решение судья.

Также в ходе заседания следствие заявило, что пока не смогло установить заказчиков преступления, также не в полной мере установлено орудие покушения.

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Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Захара Прилепина. Он получил тяжёлые ранения, а его друг Александр Шубин, находившийся в машине, погиб. Правоохранители быстро задержали подозреваемого — уроженца Украины Александра Пермякова, который признался в работе на спецслужбы сопредельного государства. Сам писатель после нескольких операций проходит реабилитацию и заново учится ходить.

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