Суд продлил арест Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на Прилепина

Басманный суд Москвы продлил арест Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, в суде. Видео © LIFE

"Суд постановил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей удовлетворить и продлить ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 октября", — зачитала решение судья.