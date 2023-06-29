Родной отец погибшего в Екатеринбурге мальчика хотел выйти из тюрьмы и забрать его
Двоюродный брат погибшего в Екатеринбурге мальчика: Он был здоровый и шустрый
Стихийный мемориал у дома погибшего в Екатеринбурге мальчика. Обложка © YouTube / EANews
Двоюродный брат шестилетнего мальчика, тело которого нашли сегодня утром в Екатеринбурге, опроверг сообщения о психических отклонениях у погибшего малыша. В разговоре с ЕАН Шамсутдин рассказал, что не видел маленького брата пять лет, но до этого он был здоровым и шустрым.
"У него не было никаких отклонений, он был здоров. Он был шустрый. У родных родителей тоже не было никаких психологических отклонений", — рассказал собеседник агентства.
По словам Шамсутдина, родной отец мальчика сейчас отбывает наказание в тюрьме. На днях мужчина должен был освободиться и забрать сына у опекунши Вероники Н. Мать погибшего ребёнка живёт в посёлке Верхние Серги и злоупотребляет алкоголем. Также у мальчика остался старший брат, который проживает в городе Богдановиче. Шамсутдин признаётся, что сейчас чувствует себя очень плохо, и сожалеет, что не смог уберечь малыша.
"Я жил здесь, но не смог приехать, уберечь его. Восемь месяцев я с ним жил, кормил его. Теперь всё только вспоминаю", — говорит парень со слезами на глазах.
Напомним, 27 июня сообщалось, что в Екатеринбурге ушёл из дома и пропал шестилетний ребёнок. Волонтёры и силовики начали его поиски. Местные журналисты утверждали, что у малыша было заболевание, из-за которого он якобы не чувствовал ни холода, ни жары, но при этом был вынослив и мог уйти далеко. Тело мальчика нашли 29 июня на территории гаражного комплекса. Согласно данным следствия, он умер ещё несколько месяцев назад. По делу об убийстве задержана опекунша мальчика. Органы опеки забрали у неё остальных детей. На допросе женщина заявила, что считает своё задержание несправедливым. Тем временем уголовная ответственность грозит социальным работникам, которые полгода "не замечали" отсутствия шестилетнего мальчика.