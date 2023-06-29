Родной отец погибшего в Екатеринбурге мальчика хотел выйти из тюрьмы и забрать его

Двоюродный брат шестилетнего мальчика, тело которого нашли сегодня утром в Екатеринбурге, опроверг сообщения о психических отклонениях у погибшего малыша. В разговоре с ЕАН Шамсутдин рассказал, что не видел маленького брата пять лет, но до этого он был здоровым и шустрым.

"У него не было никаких отклонений, он был здоров. Он был шустрый. У родных родителей тоже не было никаких психологических отклонений", — рассказал собеседник агентства.

По словам Шамсутдина, родной отец мальчика сейчас отбывает наказание в тюрьме. На днях мужчина должен был освободиться и забрать сына у опекунши Вероники Н. Мать погибшего ребёнка живёт в посёлке Верхние Серги и злоупотребляет алкоголем. Также у мальчика остался старший брат, который проживает в городе Богдановиче. Шамсутдин признаётся, что сейчас чувствует себя очень плохо, и сожалеет, что не смог уберечь малыша.