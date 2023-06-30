Премьер Индии Моди поддержал российские власти на фоне мятежа ЧВК "Вагнер"
Премьер Индии Нарендра Моди поддержал действия российских властей на фоне мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора политика с российским президентом Владимиром Путиным.
"В связи с событиями 24 июня Нарендра Моди выразил понимание и поддержку решительным действиям российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности её граждан", — говорится в сообщении.
В свою очередь, российский лидер в беседе с Моди дал оценку положениям дел в зоне СВО, подчеркнув отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта.
Напомним, 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вооружённый мятеж. После переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко он согласился на деэскалацию и отвод своих бойцов в тыловые лагеря. Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу за помощь. А глава ЧВК "Вагнер", согласно достигнутым договорённостям, прибыл в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о мятеже.