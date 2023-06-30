Премьер Индии Моди поддержал российские власти на фоне мятежа ЧВК "Вагнер"

Премьер Индии Нарендра Моди поддержал действия российских властей на фоне мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора политика с российским президентом Владимиром Путиным.

"В связи с событиями 24 июня Нарендра Моди выразил понимание и поддержку решительным действиям российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности её граждан", — говорится в сообщении.