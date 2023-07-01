Politico: Попытка мятежа доказала, что ряд стран не хочет ухода Путина с поста

Лидеры ряда стран не хотят резкого ухода Владимира Путина с поста президента РФ, несмотря на их негативные заявления о нём. Это показала ситуация с попыткой вооружённого мятежа, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников из США и других неназванных государств.

"Недавняя попытка мятежа в России доказала, что, неважно, как сильно многие мировые лидеры не любят Владимира Путина, они не хотят внезапного смещения российского президента. Нестабильность, которая может последовать, не стоит риска", — сказано в публикации.