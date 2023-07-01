Politico: Попытка мятежа доказала, что ряд стран не хочет ухода Путина с поста
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Лидеры ряда стран не хотят резкого ухода Владимира Путина с поста президента РФ, несмотря на их негативные заявления о нём. Это показала ситуация с попыткой вооружённого мятежа, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников из США и других неназванных государств.
"Недавняя попытка мятежа в России доказала, что, неважно, как сильно многие мировые лидеры не любят Владимира Путина, они не хотят внезапного смещения российского президента. Нестабильность, которая может последовать, не стоит риска", — сказано в публикации.
Перед тем как отреагировать на мятеж, многие страны взвешивали возможность нестабильности в России в случае ухода Путина с поста. В частности, смену власти в РФ не поддерживает Вашингтон, пишет издание.
Напомним, бойцы ЧВК "Вагнер" под руководством основателя формирования Евгения Пригожина совершили попытку вооружённого мятежа в России. С Пригожиным провёл переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко. После этого глава ЧВК согласился на деэскалацию и отвод своих бойцов в тыловые лагеря. Затем Пригожин прибыл в Белоруссию, согласно достигнутым договорённостям. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о мятеже. Американская разведка считает, что власть президента Владимира Путина после мятежа ЧВК "Вагнер" только усилилась.