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1 июля, 13:58

Politico: Попытка мятежа доказала, что ряд стран не хочет ухода Путина с поста

<p>Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/71308/photos/71354" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Обложка © Kremlin.ru

Лидеры ряда стран не хотят резкого ухода Владимира Путина с поста президента РФ, несмотря на их негативные заявления о нём. Это показала ситуация с попыткой вооружённого мятежа, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников из США и других неназванных государств.

"Недавняя попытка мятежа в России доказала, что, неважно, как сильно многие мировые лидеры не любят Владимира Путина, они не хотят внезапного смещения российского президента. Нестабильность, которая может последовать, не стоит риска", — сказано в публикации.

Перед тем как отреагировать на мятеж, многие страны взвешивали возможность нестабильности в России в случае ухода Путина с поста. В частности, смену власти в РФ не поддерживает Вашингтон, пишет издание.

Эксперты ЭИСИ: Несостоявшийся мятеж показал безоговорочную консолидацию общества и власти

Эксперты ЭИСИ: Несостоявшийся мятеж показал безоговорочную консолидацию общества и власти

Напомним, бойцы ЧВК "Вагнер" под руководством основателя формирования Евгения Пригожина совершили попытку вооружённого мятежа в России. С Пригожиным провёл переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко. После этого глава ЧВК согласился на деэскалацию и отвод своих бойцов в тыловые лагеря. Затем Пригожин прибыл в Белоруссию, согласно достигнутым договорённостям. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о мятеже. Американская разведка считает, что власть президента Владимира Путина после мятежа ЧВК "Вагнер" только усилилась.

Илья Суриков
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