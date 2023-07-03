У послушника Почаевской лавры на Украине отобрали всё имущество и посадили на пять лет
Суд на Украине дал послушнику Почаевской лавры пять лет "за коллаборационизм"
Послушник Почаевской лавры. Фото © Офис генпрокурора Украины
Суд приговорил послушника Почаевской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к пяти годам тюрьмы за коллаборационную деятельность и прославление российских бойцов СВО в соцсетях. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.
"Суд признал послушника Почаевской лавры виновным в коллаборационной деятельности и признании правомерной вооружённой агрессии против Украины, прославлении её участников (ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Он приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией всего имущества", — сказано в сообщении.
По версии следствия, причиной задержания послушника Почаевской лавры в апреле этого года стали посты в соцсетях о поддержке российских военных. В них фигурант просил молиться за победу ВС РФ, а также призывал к поддержке российской власти.
Тем временем Минкульт Украины обязал монахов УПЦ до 4 июля покинуть Киево-Печерскую лавру. Власти одобрили разграбление обители. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию".