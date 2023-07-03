У послушника Почаевской лавры на Украине отобрали всё имущество и посадили на пять лет

Суд приговорил послушника Почаевской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к пяти годам тюрьмы за коллаборационную деятельность и прославление российских бойцов СВО в соцсетях. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.

"Суд признал послушника Почаевской лавры виновным в коллаборационной деятельности и признании правомерной вооружённой агрессии против Украины, прославлении её участников (ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Он приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией всего имущества", — сказано в сообщении.