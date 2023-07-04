Чолаку выразил Шольцу разочарование от "наступа" ВСУ и призвал ввести немецкие войска в Румынию
Премьер Румынии надеется на размещение войск ФРГ в стране "на постоянной основе"
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выразил надежду на размещение немецких войск на территории страны "на постоянной основе". Он поделился чаяниями с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в ходе рабочего визита в Германию.
"Думаю, что на территории Румынии должны быть постоянные германские войска, и надеюсь, что мы с господином канцлером как можно быстрее примем соответствующие решения", — подчеркнул румынский премьер-министр на совместной пресс-конференции с Шольцем.
Чолаку высказался и о боевых действиях на Украине. По его прогнозу, "это будет продолжительный конфликт". Он признался, что вместе с другими западными союзниками ждал окончания боёв по итогам контрнаступления ВСУ, но был разочарован. "Все мы знаем, что это невозможно", сказал премьер, обратив внимание на не слишком воодушевляющие "публичные данные" от Киева. Вместе с тем он не теряет надежды на то, что "на театре военных действий ситуация в этот момент выглядит совсем иначе".
Напомним, что "наступ" ВСУ начался 4 июня сразу на нескольких направлениях, но на каждом из них обернулся неудачей. Это уже признали и на Западе, и в самой Незалежной. О том, что наступление идёт "медленнее, чем хотелось бы", заявлял даже украинский президент Владимир Зеленский. Причём в его офисе в неудачах на фронте внезапно решили обвинить западных союзников. А главком ВСУ Валерий Залужный и вовсе заявил, что его бесят комментарии по поводу фиаско украинской армии. Потери ВСУ за всё время контрнаступления оценили в 20 тысяч человек.
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