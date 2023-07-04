Чолаку выразил Шольцу разочарование от "наступа" ВСУ и призвал ввести немецкие войска в Румынию

"Думаю, что на территории Румынии должны быть постоянные германские войска, и надеюсь, что мы с господином канцлером как можно быстрее примем соответствующие решения", — подчеркнул румынский премьер-министр на совместной пресс-конференции с Шольцем.

Чолаку высказался и о боевых действиях на Украине. По его прогнозу, "это будет продолжительный конфликт". Он признался, что вместе с другими западными союзниками ждал окончания боёв по итогам контрнаступления ВСУ, но был разочарован. "Все мы знаем, что это невозможно", сказал премьер, обратив внимание на не слишком воодушевляющие "публичные данные" от Киева. Вместе с тем он не теряет надежды на то, что "на театре военных действий ситуация в этот момент выглядит совсем иначе".