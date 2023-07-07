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7 июля, 02:00

Обвиняемого в диверсии под Брянском пилота ВСУ этапировали в Москву

Дело задержанного в Брянской области украинского пилота передали в Москву

<p>Украинский лётчик Александр Морозов, задержанный в апреле в Брянской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/49889" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Украинский лётчик Александр Морозов, задержанный в апреле в Брянской области. Обложка © t.me / SHOT

Уголовное дело лётчика ВСУ Александра Морозова, чей самолёт в апреле этого года незаконно пересёк границу в Брянской области и рухнул, было передано в Москву. Сам он этапирован в СИЗО "Лефортово". Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

"Александр Морозов, которому вменяется незаконное пересечение госграницы РФ, незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия и боеприпасов, а также диверсия, этапирован в СИЗО "Лефортово" для проведения следственных действий. Его дело также передано в Москву", — сообщил собеседник агенства.

Напомним, 5 апреля украинский легкомоторный самолёт незаконно пересёк российскую границу в Брянской области и рухнул. Пилот пытался скрыться, но его задержали. Как оказалось позднее, он был вооружён, а его целью была разведка местности. Двумя неделями ранее он и ещё один пилот на самолётах "Аэропракт А-36 "Вулкан" пытались атаковать вышку сотовой связи под Брянском, но так и не попали в неё.

Что известно про украинского пилота самолёта, рухнувшего под Брянском

Что известно про украинского пилота самолёта, рухнувшего под Брянском

Оксана Попова
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