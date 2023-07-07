Обвиняемого в диверсии под Брянском пилота ВСУ этапировали в Москву
Дело задержанного в Брянской области украинского пилота передали в Москву
Украинский лётчик Александр Морозов, задержанный в апреле в Брянской области. Обложка © t.me / SHOT
Уголовное дело лётчика ВСУ Александра Морозова, чей самолёт в апреле этого года незаконно пересёк границу в Брянской области и рухнул, было передано в Москву. Сам он этапирован в СИЗО "Лефортово". Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
"Александр Морозов, которому вменяется незаконное пересечение госграницы РФ, незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия и боеприпасов, а также диверсия, этапирован в СИЗО "Лефортово" для проведения следственных действий. Его дело также передано в Москву", — сообщил собеседник агенства.
Напомним, 5 апреля украинский легкомоторный самолёт незаконно пересёк российскую границу в Брянской области и рухнул. Пилот пытался скрыться, но его задержали. Как оказалось позднее, он был вооружён, а его целью была разведка местности. Двумя неделями ранее он и ещё один пилот на самолётах "Аэропракт А-36 "Вулкан" пытались атаковать вышку сотовой связи под Брянском, но так и не попали в неё.