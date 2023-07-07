Обвиняемого в диверсии под Брянском пилота ВСУ этапировали в Москву

Уголовное дело лётчика ВСУ Александра Морозова, чей самолёт в апреле этого года незаконно пересёк границу в Брянской области и рухнул, было передано в Москву. Сам он этапирован в СИЗО "Лефортово". Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.