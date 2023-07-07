Лайф узнал, кто стал первой жертвой менингококка среди сотрудников Ozon в Екатеринбурге
Первой погибшей от менингита в Екатеринбурге стала 46-летняя сотрудница Ozon
Первой жертвой менингококковой инфекции среди сотрудников Ozon в Екатеринбурге стала 46-летняя сотрудница по имени Анна. Об этом сообщает SHOТ.
Информация о смерти женщины появилась в рабочих чатах 26 июня. После этого руководство ввело масочный режим и измерение температуры на входе.
Второй погибший — 21-летний баскетболист Кирилл. О его истории ранее уже писал Лайф.
Сейчас с подозрением на инфекцию в больницах города находятся восемь человек: шестеро — в Сысертской ЦРБ и двое — в ГКБ № 40. Последние два пациента были госпитализированы накануне, 6 июля: 48-летний и 58-летний граждане Казахстана.
Напомним, 5 июля стало известно о вспышке менингококковой инфекции у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. В результате уже скончалось два человека. В Роспотребнадзоре заверили, что рисков заражения инфекцией через посылки из распределительных центров Ozon нет, тем не менее жители Екатеринбурга перестали забирать свои заказы, боясь заболеть.
LIFE / Павел Баранов