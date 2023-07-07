Лайф узнал, кто стал первой жертвой менингококка среди сотрудников Ozon в Екатеринбурге

Первой жертвой менингококковой инфекции среди сотрудников Ozon в Екатеринбурге стала 46-летняя сотрудница по имени Анна. Об этом сообщает SHOТ.

Информация о смерти женщины появилась в рабочих чатах 26 июня. После этого руководство ввело масочный режим и измерение температуры на входе.

Второй погибший — 21-летний баскетболист Кирилл. О его истории ранее уже писал Лайф.