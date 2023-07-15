День русской лени, огурца, День рождения маргарина, Берегиня: Какие праздники и приметы 15 июля Сегодня, 15 июля 2023 года, – день противоречивых праздников. Например, в России отмечается день как полезного овоща, так и заменителя масла. А ещё на фоне праздника безделья в эту дату на глобальном уровне звучат призывы обеспечить молодое поколение работой. 14 июля, 21:01 Freepik / marymarkevich

Всемирный день навыков молодёжи

15 июля отмечается Всемирный день навыков молодёжи. Фото © Freepik

В субботу, 15 июля, в России и других странах отмечается такой праздник как Всемирный день навыков молодёжи. Вот несколько фактов о нём: Учреждён Генеральной ассамблеей ООН в 2014 году;

Отмечается ежегодно 15 июля, дата не смещается;

Цель – подчеркнуть важность передачи профессиональных навыков новому поколению;

В этот день проводятся лекции, семинары, посвящённые выбору профессии и трудоустройству молодёжи.

Каждый год в ООН выбирают тему Всемирного дня навыков молодёжи. В 2023-м она звучит так: "Подготовка учителей, тренеров и молодёжи для преобразований в будущем". Весь этот день посвящён теме передачи юному поколению навыков, которое позволят молодым людям найти своё место на рынке труда, а затем участвовать в жизни общества.

В ООН подсчитали, что в течение 15 лет для трудоустройства молодёжи нужно создать около 600 миллионов рабочих мест. К 2030 году молодых людей на Земле станет больше примерно на 78 млн человек, и всем им нужно будет где-нибудь трудится. Отдельная проблема в том, что этот прирост по большей части придётся на страны с низким уровнем дохода. На все эти проблемы и обращает внимание Всемирный день навыков молодёжи.

Всероссийский день гинеколога

15 июля отмечается Всероссийский день гинеколога. Фото © Freepik

Сегодня, 15 июля 2023 года, в России также отмечается профессиональный праздник – Всероссийский день гинеколога. Его ещё называют Днём акушера-гинеколога. Вот что о нём известно: Российский неофициальный профессиональный праздник;

Отмечается ежегодно 15 июля, дата не смещается;

Выходным не является, если не выпадает на нерабочий;

В этот день гинекологов поздравляют и награждают в медучреждениях.

Врач-гинеколог лечит заболевания, характерные для организма женщины, и прежде всего – болезни женской репродуктивной профессии. Специальность эта очень ответственная, её важность сложно переоценить.

Гинекология теснейшим образом связана с акушерством, которое занимается женским здоровьем в период беременности родов. Поэтому некоторые гинекологи также являются врачами-акушерами. Также есть специалисты по другим направлениями. Например, гинеколог-репродуктолог занимается проблемами с зачатием, а гинеколог-эндокринолог – нарушениями месячного цикла и другими гормональными вопросами. Бывают также детский гинеколог и гинеколог-хирург.

Профессия гинеколога очень древняя. Так, она упоминается в древнеегипетском Папирусе Кахуна, который относится примерно к 1850 году до нашей эры. Туда внесены 34 гинекологических предписаний с симптомами и диагнозами. Сегодня, спустя почти четыре тысячи лет, мы чествуем врачей, которые стоят на страже женского здоровья.

День русской лени

15 июля отмечается День русской лени. Фото © Freepik / marymarkevich

На 15 июля в России выпадает также очень необычный праздник – День русской лени. Известно о нём немного: Отмечается 15 июля ежегодно, дата не смещается;

Праздник неофициальный, инициатор неизвестен;

В этот день можно позволить себе полениться.

Почему День русской лени решили отмечать именно 15 июля, и кто принял это решение, не ясно. Возможно, это как-то связано с серединой лета – половина позади, можно и отдохнуть. Сама же традиция русской лени очень давняя. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить русские сказки. Например, про Емелю, который любил лежать на печи.

Один день в честь праздника полениться вполне можно, тем более в субботу, как сегодня. Выспаться, полежать на диване, неспешно прогуляться. Главное, чтобы всё это не затянулось, ведь лень порицается даже в религиях, в том числе в христианстве. Психологи же рассматривают лень не как явление в себе, а как следствие. Например, её причиной может переутомление, в том числе эмоциональное, плохое самочувствие, нелюбимая работа, неподготовленность к решению предстоящих задач. Впрочем, лень может стать и просто вредной привычкой. Со всем вышеперечисленным вполне можно справиться, но только как следует отдохнув сегодня – в День русской лени.

Праздник Огурца в Суздале

15 июля в Суздале отмечают Праздник Огурца. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодняшний день, 15 июля 2023 года, в России богат на необычные праздники. Так, в эту субботу отмечается День Огурца в Суздале, который ещё называют Международным днём огурца: Праздник-фестиваль городского масштаба;

Проводится ежегодно в третью субботу июля;

В 2023 году выпадает на 15 июля;

В Суздале проходят масштабные празднования, концерты.

Международный праздник огурца в Суздале. Видео © YouTube / Диво России

День Огурца уже стал летней визитной карточкой Суздаля – древнего российского города. Этот праздник отмечается традиционно в период сбора огурцов на территории Музея деревянного зодчества. Там выступают народные ансамбли, проходят конкурсы и мастер-классы.

Но в День Огурца в Суздале можно не только попеть и потанцевать – там организуют целые ряды, где мастера кулинарии выставляют плоды своего творчества – огурцы маринованные, солёные, даже приготовленные необычными способами.

Что же касается самого огурца, то это овощ очень водянистый: на воду в нём приходится 94-96 % массы. Примерно треть от оставшегося приходится на сахара – главным образом на глюкозу и фруктозу. Полезные же вещества по большей части находятся в кожуре. Это калий, фосфор, сера, магний, витамины С, А, Е и так далее. Примечательно, что калорийность огурцов очень низкая. В килограмме всего коло 150 ккал.

День рождения маргарина

15 июля — День рождения маргарина. Фото © Freepik / stockking

А ещё 15 июля 2023 года отмечается День рождения маргарина. Учитывая популярность этого продукта, этот праздник актуален и для России. Вот несколько фактов о нём: День рождения маргарина отмечается ежегодно 15 июля;

Дата не смещается;

Как утверждается, именно в этот день был выдан первый патент на маргарин;

Праздновать предлагается применением маргарина в выпечке, блюдах.

Предположительно, именно в этот день, 15 июля, в 1869 году, во Франции был выдан первый патент на маргарин. Получил его французский химик Ипполит Меже-Мурье. А задачей его было ответить на призыв Наполеона III создать для армии недорогой, но качественный заменитель сливочного масла.

Маргарин – это составной продукт. Животных жиров в нём может даже не быть, заменить их могут растительные. Также ингредиентами могут быть молоко и продукты его переработки, пищевые добавки. Маргарин может использоваться как самостоятельный продукт, например, для бутербродов вместо сливочного масла, так и в роли ингредиента. Он широко применяется в пищевой промышленности. Маргарин, как и другие продукты, бывает разного качества. Диетологи предупреждают, что зачастую это не очень полезный продукт.

Именинники 15 июля

15 июля именины у актёра, режиссёра, худрука Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Сегодня, 15 июля, именины у обладателей следующих имён: Православные: Арсений;

Фотий;

Ювеналий. Католические: Владимир;

Генрих.

Приметы 14 июля

Берегиня

По народному календарю 15 июля (2 июля по старому стилю) чествовали Берегиню. Это восточно-славянской божество. Её считали матерью всех духов и всего богатства земли. Часто Берегиню представляли в образе берёзы. Поэтому была традиция на Берегиню ходить в лес и просить у этого дерева счастья в любви. А ещё в этот праздник можно было попытаться приворожить возлюбленного. Девушки размещали ветку берёзы на пороге, а как только парень переступал её, прятали и приговаривали: "Как этот прут сохнет, так пусть и он (называлось имя юноши) от любви ко мне сохнет".

Берегиню также считали защитницей скота. Ещё ей приписывали наделение трав целебными свойствами. Интересно, что по мере распространения христианства, образ Берегини смешивался с образом Богоматери. Тем более, что в этот день по церковному календарю отмечается праздник Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Согласно преданию, в этот день пожилая женщина-еврейка передала византийскими аристократам, совершающим паломничество, одеяние Богородицы, которое семья этой женщины бережно хранила.

Приметы на Берегиню

Сазан плещется – к ливню;

Появляются первые жёлтые листья – осень и зима будут ранними;

Туман утром по воде стелится – к долгой непогоде;

Капли росы на кончиках листьев – к дождю;

Крылатые муравьи роем кружат — к ливню.

Авторы Вадим Андреев