Салливан: Раскола в НАТО из-за поставок Киеву кассетных боеприпасов нет

Некоторые страны НАТО не согласны с решением США передать Украине кассетные боеприпасы, но это не привело к расколу внутри альянса. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Конечно, многие страны заявили, что не поддержали бы такой шаг из-за правовых обязательств. Моя мысль заключается в том, что разница в точке зрения на поставку одного конкретного вида боеприпасов не оказала существенного влияния на исторически устойчивое, постоянное единство НАТО", — отметил он, добавив, что "слухи о смерти единства НАТО преувеличены".