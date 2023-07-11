Салливан: Раскола в НАТО из-за поставок Киеву кассетных боеприпасов нет
Некоторые страны НАТО не согласны с решением США передать Украине кассетные боеприпасы, но это не привело к расколу внутри альянса. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Конечно, многие страны заявили, что не поддержали бы такой шаг из-за правовых обязательств. Моя мысль заключается в том, что разница в точке зрения на поставку одного конкретного вида боеприпасов не оказала существенного влияния на исторически устойчивое, постоянное единство НАТО", — отметил он, добавив, что "слухи о смерти единства НАТО преувеличены".
Напомним, 7 июля стало известно о решении США выделить Украине очередной пакет военной помощи, в который в том числе вошли и кассетные боеприпасы. В ответ в МИД России напомнили, что ещё совсем недавно Вашингтон называл их применение военным преступлением, так что такой шаг говорит об их намерении затянуть конфликт "до последнего украинца". Евросоюз ожидаемо поддержал намерение США, а в Китае предостерегли, что это грозит возникновением гуманитарных проблем и усугублением кризиса.
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