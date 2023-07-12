В суд доставлены неадекваты, срезавшие парню часть скальпа в Электростали

Двух мужчин, которые в Электростали частично срезали скальп 19-летнему парню из-за зелёного цвета волос, доставили в суд, где им изберут меру пресечения. Ранее следователи ходатайствовали об их аресте.

"Подмосковные следователи ходатайствуют перед судом об аресте подозреваемых в хулиганстве и умышленном причинении жителю Электростали травм", — сообщает пресс-служба СК России.

В ближайшее время подозреваемым будут назначены психолого-психиатрическая и генетическая экспертизы, а также им планируется предъявить обвинения. Известно, что один из злоумышленников ранее привлекался к уголовной ответственности за грабёж и кражу.