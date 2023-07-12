В суд доставлены неадекваты, срезавшие парню часть скальпа в Электростали
Подозреваемых в срезании части скальпа у жителя Электростали доставили в суд
Двух мужчин, которые в Электростали частично срезали скальп 19-летнему парню из-за зелёного цвета волос, доставили в суд, где им изберут меру пресечения. Ранее следователи ходатайствовали об их аресте.
Срезавших скальп парню в Электростали доставили в суд. Видео © Telegram / SHOT
"Подмосковные следователи ходатайствуют перед судом об аресте подозреваемых в хулиганстве и умышленном причинении жителю Электростали травм", — сообщает пресс-служба СК России.
В ближайшее время подозреваемым будут назначены психолого-психиатрическая и генетическая экспертизы, а также им планируется предъявить обвинения. Известно, что один из злоумышленников ранее привлекался к уголовной ответственности за грабёж и кражу.
Напомним, что резонансное нападение произошло после того, как 19-летний Юрий подошёл к мужчинам и попросил у них сигарету. Из-за неординарного вида они обозвали парня петухом, а затем ножом срезали ирокез с его головы, зацепив в том числе и кожу. Оба напавших задержаны. Сам пострадавший ранее дал Лайфу первое интервью, в котором рассказал о своём самочувствии и дальнейших планах на лечение. А травматолог рассказал, что предстоит пройти юноше, лишившемуся части скальпа.
Кадр из видео Telegram / SHOT