Власти Сочи пояснили, когда откроют пляжи

На закрытых из-за ливней пляжах Сочи провели уборку. Как рассказали в администрации города, побережье очистили от различного мусора, его планируют открыть для отдыхающих 13 июля.

Тем временем в другом курортном городе Краснодарского края — Туапсе — ввели запрет на купание в море до 19 июля. После мощного ливня там введён режим ЧС, а берег стал похож на свалку. На нём скопились кучи деревьев и мусора.