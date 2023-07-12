Власти Сочи пояснили, когда откроют пляжи
Власти Сочи планируют открыть закрытые из-за ливней пляжи 13 июля
На закрытых из-за ливней пляжах Сочи провели уборку. Как рассказали в администрации города, побережье очистили от различного мусора, его планируют открыть для отдыхающих 13 июля.
"Сегодня пользователи пляжных территорий провели комплексную санитарную уборку после шторма. Побережье очищено от штормового мусора, расставлено оборудование. Проведена дезинфекция пляжной мебели", — цитирует местную администрацию РИА "Новости".
Тем временем в другом курортном городе Краснодарского края — Туапсе — ввели запрет на купание в море до 19 июля. После мощного ливня там введён режим ЧС, а берег стал похож на свалку. На нём скопились кучи деревьев и мусора.
Берег моря в Туапсе стал похож на свалку после мощных ливней. Видео © Telegram / Мой Туапсе
Напомним, в Сочи прошли мощные ливни, из-за которых в городе случился сильный потоп. Потоком воды уносило автомобили, звучали тревожные сирены. Из-за стихии временно закрыли все пляжи города. Мощные ливни также обрушились и на Туапсинский район. Там менее чем за сутки выпало три месячные нормы осадков. В нескольких поселениях был введён режим ЧС. В затопленном районе четыре человека числятся пропавшими без вести.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов