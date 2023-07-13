Россиянам рассказали, как действовать в случае наводнения

На юге России мощные ливни привели к наводнениям. Многие населённые пункты оказались подтоплены. Член общественной организации "Российский союз спасателей" Алексей Дударев объяснил гражданам, как понять, что вашему месту жительства грозит подтопление. Эксперт также рассказал, как спастись от стихии.

Дударев отметил, что длительные осадки могут быть сигналом о возможном наводнении. В беседе с телеканалом "360" он объяснил, что когда в горах прошли обильные дожди, потоки рано или поздно могут дойти до побережья. Специалист рекомендует при ухудшении погодных условий не находиться рядом с реками. Если стало заметно, что в реках вырос уровень воды и потоки начали расширяться и выходить из берегов, то риск наводнений возрастает.

Предсказать точное время и место потопа крайне сложно, подчеркнул Дударев. Однако каждый человек может предпринять меры предосторожности и правильно действовать в случае возникновения угрозы. Главное — решить, куда лучше эвакуироваться и как добраться до безопасного места. Как указал Дударев, во время потопа любое транспортное средство — источник повышенной опасности. Он рекомендует двигаться своим ходом на высокое место, куда не дойдёт вода.