Россиянам рассказали, как действовать в случае наводнения
Спасатель Дударев призвал не пользоваться машинами при наводнении
На юге России мощные ливни привели к наводнениям. Многие населённые пункты оказались подтоплены. Член общественной организации "Российский союз спасателей" Алексей Дударев объяснил гражданам, как понять, что вашему месту жительства грозит подтопление. Эксперт также рассказал, как спастись от стихии.
Дударев отметил, что длительные осадки могут быть сигналом о возможном наводнении. В беседе с телеканалом "360" он объяснил, что когда в горах прошли обильные дожди, потоки рано или поздно могут дойти до побережья. Специалист рекомендует при ухудшении погодных условий не находиться рядом с реками. Если стало заметно, что в реках вырос уровень воды и потоки начали расширяться и выходить из берегов, то риск наводнений возрастает.
Предсказать точное время и место потопа крайне сложно, подчеркнул Дударев. Однако каждый человек может предпринять меры предосторожности и правильно действовать в случае возникновения угрозы. Главное — решить, куда лучше эвакуироваться и как добраться до безопасного места. Как указал Дударев, во время потопа любое транспортное средство — источник повышенной опасности. Он рекомендует двигаться своим ходом на высокое место, куда не дойдёт вода.
В случае эвакуации при потопе с собой нужно взять только самые необходимые вещи: документы, лекарства, фонарики, воду, еду, сапоги, одежду, наличные деньги и банковские карты. Оказавшись в затопленной местности без возможности немедленно эвакуироваться, нужно искать верхние этажи зданий или крыши, заявил эксперт. Необходимо избегать попадания воды в замкнутые помещения и пытаться оставаться на виду, чтобы спасатели могли вас заметить.
Как уже рассказывал Лайф, в ночь на 12 июля Туапсинский район Кубани накрыли залповые ливни, затопившие улицы посёлков. Местные власти ввели режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях. Пять жителей пропали без вести. Сообщалось, что два человека, считавшихся пропавшими, погибли. Позднее число погибших при наводнении в Туапсинском районе увеличилось до трёх.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов