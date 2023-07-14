Смог от лесных пожаров в Свердловской области накрыл Екатеринбург и Челябинск
Смог от лесных пожаров в Свердловской области добрался до Челябинска. Обложка © Наш Челябинск
Гарь от лесных пожаров, окутавшая Свердловскую область, добралась до Екатеринбурга, а также вышла и за пределы региона, накрыв, например, Челябинск. Местные жители говорят, что едкий дым не только чувствуется, но и виден невооружённым глазом.
Утренний Екатеринбург в дымке от лесных пожаров. Фото © Telegram / Инцидент Екатеринбург
Небо над Челябинском заволокло дымкой буквально за пару минут. Видео © Telegram / Наш Челябинск
"Сегодня на территории Челябинска и пригорода наблюдается дымка в атмосферном воздухе. Это связано с природными пожарами в соседних регионах. Наиболее сложная обстановка складывалась на территории Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа. Северный ветер доносит задымление в наш регион", — уточнили в региональном управлении МЧС РФ.
Информацию также подтвердили и в Минэкологии Челябинской области. По данным ведомства, в городе фиксировались разовые превышения предельно допустимых концентраций по формальдегиду до 1,16 ПДК. В настоящее время наблюдается устойчивый рост концентраций взвешенных веществ в атмосферном воздухе.
Местным жителям посоветовали не открывать окна и не проветривать помещения, сократить пребывание на улице до минимума, пить больше воды, а также проводить влажную уборку помещений.
Ранее Лайф рассказывал о страшном пожаре, который произошёл вечером 12 июля в селе Шайдуриха Свердловской области. Огонь возник в лесу, после чего перекинулся на жилые дома и охватил порядка 40 строений. Жителей посёлка пришлось эвакуировать. Известно об одной погибшей. К счастью, пожар удалось ликвидировать. Тем не менее введённый режим ЧС будет действовать в лесах Невьянского округа до 21 июля.