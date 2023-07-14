Смог от лесных пожаров в Свердловской области накрыл Екатеринбург и Челябинск

Гарь от лесных пожаров, окутавшая Свердловскую область, добралась до Екатеринбурга, а также вышла и за пределы региона, накрыв, например, Челябинск. Местные жители говорят, что едкий дым не только чувствуется, но и виден невооружённым глазом.

Утренний Екатеринбург в дымке от лесных пожаров. Фото © Telegram / Инцидент Екатеринбург

Небо над Челябинском заволокло дымкой буквально за пару минут. Видео © Telegram / Наш Челябинск

"Сегодня на территории Челябинска и пригорода наблюдается дымка в атмосферном воздухе. Это связано с природными пожарами в соседних регионах. Наиболее сложная обстановка складывалась на территории Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа. Северный ветер доносит задымление в наш регион", — уточнили в региональном управлении МЧС РФ.

Информацию также подтвердили и в Минэкологии Челябинской области. По данным ведомства, в городе фиксировались разовые превышения предельно допустимых концентраций по формальдегиду до 1,16 ПДК. В настоящее время наблюдается устойчивый рост концентраций взвешенных веществ в атмосферном воздухе.