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14 июля, 08:13

Смог от лесных пожаров в Свердловской области накрыл Екатеринбург и Челябинск

<p>Смог от лесных пожаров в Свердловской области добрался до Челябинска. Обложка © <a href="https://t.me/nashchelyabinsk/24869" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Наш Челябинск</a></p>

Смог от лесных пожаров в Свердловской области добрался до Челябинска. Обложка © Наш Челябинск

Гарь от лесных пожаров, окутавшая Свердловскую область, добралась до Екатеринбурга, а также вышла и за пределы региона, накрыв, например, Челябинск. Местные жители говорят, что едкий дым не только чувствуется, но и виден невооружённым глазом.

Утренний Екатеринбург в дымке от лесных пожаров. Фото © Telegram / Инцидент Екатеринбург

Утренний Екатеринбург в дымке от лесных пожаров. Фото © Telegram / Инцидент Екатеринбург

Небо над Челябинском заволокло дымкой буквально за пару минут. Видео © Telegram / Наш Челябинск

"Сегодня на территории Челябинска и пригорода наблюдается дымка в атмосферном воздухе. Это связано с природными пожарами в соседних регионах. Наиболее сложная обстановка складывалась на территории Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа. Северный ветер доносит задымление в наш регион", — уточнили в региональном управлении МЧС РФ.

Информацию также подтвердили и в Минэкологии Челябинской области. По данным ведомства, в городе фиксировались разовые превышения предельно допустимых концентраций по формальдегиду до 1,16 ПДК. В настоящее время наблюдается устойчивый рост концентраций взвешенных веществ в атмосферном воздухе.

Местным жителям посоветовали не открывать окна и не проветривать помещения, сократить пребывание на улице до минимума, пить больше воды, а также проводить влажную уборку помещений.

В Югре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Югре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Ранее Лайф рассказывал о страшном пожаре, который произошёл вечером 12 июля в селе Шайдуриха Свердловской области. Огонь возник в лесу, после чего перекинулся на жилые дома и охватил порядка 40 строений. Жителей посёлка пришлось эвакуировать. Известно об одной погибшей. К счастью, пожар удалось ликвидировать. Тем не менее введённый режим ЧС будет действовать в лесах Невьянского округа до 21 июля.

Николь Вербер
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