Регион

Уведомления отключены

17 июля, 07:13

Волонтёры помогают туристам в районе Крымского моста

Волонтёры установили биотуалеты и раздают воду на подъезде к Крымскому мосту

<p>Волонтёры раздают воду тем, кто находится на Крымском мосту. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/FedorBabenkov/2185" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Фёдор Бабенков</a></p>

Волонтёры раздают воду тем, кто находится на Крымском мосту. Обложка © Telegram / Фёдор Бабенков

Волонтёры, а также сотрудники администрации Темрюкского района и Таманского сельского поселения раздают воду находящимся на Крымском мосту людям. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Темрюкского района Фёдор Бабенков.

"Работают пять пунктов выдачи воды, также воду раздают волонтёры. В случае необходимости готовы оперативно открыть ещё пункты раздачи воды", — говорится в сообщении.

Кроме того, на подъезде к Крымскому мосту установлены биотуалеты. При необходимости также на стоянке близ посёлка Ильич будет развёрнута полевая кухня. Бабенков подчеркнул, что в настоящий момент на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС.

В НАК раскрыли подробности атаки Киева на Крымский мост

В НАК раскрыли подробности атаки Киева на Крымский мост

Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь борются врачи в больнице Темрюка. Девочка находится в реанимации. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров