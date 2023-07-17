Волонтёры помогают туристам в районе Крымского моста

Волонтёры, а также сотрудники администрации Темрюкского района и Таманского сельского поселения раздают воду находящимся на Крымском мосту людям. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Темрюкского района Фёдор Бабенков.

"Работают пять пунктов выдачи воды, также воду раздают волонтёры. В случае необходимости готовы оперативно открыть ещё пункты раздачи воды", — говорится в сообщении.