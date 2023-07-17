Волонтёры помогают туристам в районе Крымского моста
Волонтёры установили биотуалеты и раздают воду на подъезде к Крымскому мосту
Волонтёры раздают воду тем, кто находится на Крымском мосту. Обложка © Telegram / Фёдор Бабенков
Волонтёры, а также сотрудники администрации Темрюкского района и Таманского сельского поселения раздают воду находящимся на Крымском мосту людям. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Темрюкского района Фёдор Бабенков.
"Работают пять пунктов выдачи воды, также воду раздают волонтёры. В случае необходимости готовы оперативно открыть ещё пункты раздачи воды", — говорится в сообщении.
Кроме того, на подъезде к Крымскому мосту установлены биотуалеты. При необходимости также на стоянке близ посёлка Ильич будет развёрнута полевая кухня. Бабенков подчеркнул, что в настоящий момент на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь борются врачи в больнице Темрюка. Девочка находится в реанимации. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост.