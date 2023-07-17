В Крыму возобновили работу Керченской паромной переправы

Работа паромной переправы через Керченский пролив возобновлена. Об этом в телеграм-канале сообщает Росморречфлот.

По данным телеграм-канала "Оперативный штаб — Краснодарский край", первые пассажиры уже начинают отправляться из порта Кавказ в Керчь. В настоящий момент добраться по морю могут лишь те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного автотранспорта.