В Крыму возобновили работу Керченской паромной переправы
Росморречфлот сообщил о возобновлении работы Керченской паромной переправы
Работа паромной переправы через Керченский пролив возобновлена. Об этом в телеграм-канале сообщает Росморречфлот.
"Работа Керченской паромной переправы возобновлена с 10:00 мск. Гидрометеорологические условия благоприятны для судоходства", — говорится в сообщении.
По данным телеграм-канала "Оперативный штаб — Краснодарский край", первые пассажиры уже начинают отправляться из порта Кавказ в Керчь. В настоящий момент добраться по морю могут лишь те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного автотранспорта.
Ранее глава Темрюкского района Краснодарского края Фёдор Бабенков сообщил, что работа паромной переправы через Керченский пролив временно приостановлена. Причиной стало ЧП на Крымском мосту.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь борются врачи в больнице Темрюка. Девочка находится в реанимации. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что причиной ЧП стала атака двух украинских надводных беспилотников.
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