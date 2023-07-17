Ковитиди увидела страшный символизм в дате атаки на Крымский мост, но подчеркнула, что россиян не запугать

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, что терактом на Крымском мосту россиян просто хотят запугать и даже дату Киев выбрал не случайно.

"Нас, россиян, просто хотят запугать, и даже дату выбрали враги России не случайно — 17 июля — это день гибели царской семьи Романовых", — отметила сенатор в беседе с RT.