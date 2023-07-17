Ковитиди увидела страшный символизм в дате атаки на Крымский мост, но подчеркнула, что россиян не запугать
Сенатор Ковитиди заявила, что Киев не случайно выбрал дату атаки на Крымский мост
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, что терактом на Крымском мосту россиян просто хотят запугать и даже дату Киев выбрал не случайно.
"Нас, россиян, просто хотят запугать, и даже дату выбрали враги России не случайно — 17 июля — это день гибели царской семьи Романовых", — отметила сенатор в беседе с RT.
При этом политик подчеркнула, что россияне помнят и чтут свою историю и именно поэтому твёрдо уверены в том, что РФ выстоит в любые времена, а Крым был, есть и будет русским.
Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, было повреждено дорожное полотно. СК уже возбудил дело по статье "Теракт". В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи. В Госдуме уже призвали признать Украину террористическим государством после атаки на мост.
Telegram / SHOT