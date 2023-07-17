Авто погибших при теракте на Крымском мосту могло быть ориентиром для дронов ВСУ

Автомобиль семьи Кулик, старшие члены которой погибли при теракте на Крымском мосту, мог быть ориентиром для надводных дронов украинских военных. Как отмечает телеграм-канал SHOT, взрыв произошёл ровно в тот момент, когда авто заехало на пролёт по направлению к полуострову.