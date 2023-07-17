Авто погибших при теракте на Крымском мосту могло быть ориентиром для дронов ВСУ
Автомобиль семьи Кулик, старшие члены которой погибли при теракте на Крымском мосту, мог быть ориентиром для надводных дронов украинских военных. Как отмечает телеграм-канал SHOT, взрыв произошёл ровно в тот момент, когда авто заехало на пролёт по направлению к полуострову.
Автомобиль, в котором погибли старшие члены семьи Кулик. Видео © Telegram / SHOT
Основной удар пришёлся на сторону моста по направлению из Крыма. Если бы легковушка двигалась оттуда, то, вероятно, она бы упала в Керченский пролив.
Лайф напоминает, что рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. СК возбудил дело по статье "Теракт" и показал видео с последствиями взрыва. В результате этого теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За жизнь девочки борются врачи. О том, что известно о теракте, читайте в материале Лайфа.
Telegram / SHOT