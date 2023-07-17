Сухопутный коридор в Крым сделали круглосуточным

Проезд через Донецкую Народную Республику по сухопутному коридору в Крым будет круглосуточным. Там временно отменили комендантский час. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, всем въезжающим на территорию ДНР пассажирам будет приходить сообщение со ссылкой на сайт, где собрана информация о доступных услугах по пути следования.

"Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный (комендантский час временно не действует), при этом меры безопасности усилены", — написал Пушилин в телеграм-канале.

По его словам, он находится на связи в главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. Они обсудили организацию движения по сухопутному коридору. Пушилин указал, что он поручил профильным ведомствам обеспечить наличие топлива на АЗС по пути следования и наличие необходимых товаров.