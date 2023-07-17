Волонтёры МГЕР доставят воду и продукты к Крымскому мосту
Волонтёры МГЕР из Краснодарского края доставят воду и продукты к Крымскому мосту. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально
Волонтёры "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) из Краснодарского края и Крыма доставят воду и продукты к Крымскому мосту, где из-за теракта образовалась пробка. Они будут выдавать в том числе чай, детское питание. А активисты из Ростовской области будут помогать на границе с Донецкой Народной Республикой, где тоже скопились машины.
"Готовы в кратчайшие сроки организовать выезд группы волонтёров из Москвы, если потребуется. Нам уже поступили заявки от желающих отправиться и оказывать помощь людям", — приводит слова председателя МГЕР Антона Демидова пресс-служба "Единой России".
Лайф напоминает, что утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщили в НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Девочка потеряла память. В Госдуме связали теракт на Крымском мосту с провалом ВСУ на фронте.