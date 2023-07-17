Волонтёры МГЕР доставят воду и продукты к Крымскому мосту

Волонтёры "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) из Краснодарского края и Крыма доставят воду и продукты к Крымскому мосту, где из-за теракта образовалась пробка. Они будут выдавать в том числе чай, детское питание. А активисты из Ростовской области будут помогать на границе с Донецкой Народной Республикой, где тоже скопились машины.