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17 июля, 11:51

Волонтёры МГЕР доставят воду и продукты к Крымскому мосту

<p>Волонтёры МГЕР из Краснодарского края доставят воду и продукты к Крымскому мосту. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/er_molnia/8076" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Единая Россия. Официально</a></p>

Волонтёры МГЕР из Краснодарского края доставят воду и продукты к Крымскому мосту. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально

Волонтёры "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) из Краснодарского края и Крыма доставят воду и продукты к Крымскому мосту, где из-за теракта образовалась пробка. Они будут выдавать в том числе чай, детское питание. А активисты из Ростовской области будут помогать на границе с Донецкой Народной Республикой, где тоже скопились машины.

"Готовы в кратчайшие сроки организовать выезд группы волонтёров из Москвы, если потребуется. Нам уже поступили заявки от желающих отправиться и оказывать помощь людям", — приводит слова председателя МГЕР Антона Демидова пресс-служба "Единой России".

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Лайф напоминает, что утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщили в НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Девочка потеряла память. В Госдуме связали теракт на Крымском мосту с провалом ВСУ на фронте.

Никита Осипов
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