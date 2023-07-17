В Совфеде призвали жёстко ответить Украине на подрыв Крымского моста
Сенатор Цеков призвал к максимально жёсткому ответу на подрыв Крымского моста
На устроенный Украиной теракт на Крымском мосту необходимо ответить максимально жёстко. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он подчеркнул, что киевские власти выбрали путь таких атак на Россию и говорят об этом открыто.
"Всё это весьма печально. Это показывает, что Украина выбрала путь террористических атак на территории РФ. <...> Я за максимальную жёсткость в этих ответах. Какой она будет — посмотрим", — отметил он в беседе с NEWS.ru.
Утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. Из-за теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице. Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал, что движение машин по Крымскому мосту восстановят в кратчайшие сроки.
ТАСС / Сергей Мальгавко