В Совфеде призвали жёстко ответить Украине на подрыв Крымского моста

На устроенный Украиной теракт на Крымском мосту необходимо ответить максимально жёстко. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он подчеркнул, что киевские власти выбрали путь таких атак на Россию и говорят об этом открыто.

"Всё это весьма печально. Это показывает, что Украина выбрала путь террористических атак на территории РФ. <...> Я за максимальную жёсткость в этих ответах. Какой она будет — посмотрим", — отметил он в беседе с NEWS.ru.