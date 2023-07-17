"Мощная заноза": Вышинский раскрыл истинные мотивы атаки Киева на Крымский мост

В подрыве Крымского моста нет никакого военного смысла, Украина пыталась компенсировать неудачи на саммите НАТО. Об этом заявил исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский в эфире радио Sputnik.

"Крымский мост — это знаковая история, мощная заноза в украинском сознании. <…> Всё, что плохого происходит с мостом, сразу становится номером один в информационном пространстве Украины", — подчеркнул он.

Так, продолжил Вышинский, первый теракт на Крымском мосту подтолкнул Украину к созданию почтовых марок, выставлению фото на Крещатике. А сегодня утром в Верховной раде появилось предложение наградить причастных к подрыву. По мнению Вышинского, Украина решила отвлечь внимание общественности от провальной прошлой недели. Речь идёт о саммите НАТО, по результатам которого Киев пришёл к следующим выводам: Вильнюс плохой город и нет никакого НАТО.