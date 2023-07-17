"Мощная заноза": Вышинский раскрыл истинные мотивы атаки Киева на Крымский мост
Вышинский: Киев атакой на Крым хотел отвлечь внимание от неудачного саммита НАТО
В подрыве Крымского моста нет никакого военного смысла, Украина пыталась компенсировать неудачи на саммите НАТО. Об этом заявил исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский в эфире радио Sputnik.
"Крымский мост — это знаковая история, мощная заноза в украинском сознании. <…> Всё, что плохого происходит с мостом, сразу становится номером один в информационном пространстве Украины", — подчеркнул он.
Так, продолжил Вышинский, первый теракт на Крымском мосту подтолкнул Украину к созданию почтовых марок, выставлению фото на Крещатике. А сегодня утром в Верховной раде появилось предложение наградить причастных к подрыву. По мнению Вышинского, Украина решила отвлечь внимание общественности от провальной прошлой недели. Речь идёт о саммите НАТО, по результатам которого Киев пришёл к следующим выводам: Вильнюс плохой город и нет никакого НАТО.
"Целью этого акта были политические последствия, в том числе связанные, наверное, с зерновой сделкой. Потому что военного смысла в этом нет никакого", — сказал он.
Рано утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. Из-за теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице. В Госдуме связали теракт на Крымском мосту с провалом ВСУ на фронте. О том, что известно о теракте, читайте в материале Лайфа.
ТАСС / Сергей Мальгавко