В Госдуме допустили, что для теракта на Крымском мосту использовался зерновой коридор
Володин: Взрыв на Крымском мосту могли совершить при помощи зернового коридора
Гуманитарный коридор регулярно используется для прикрытия террористических атак Киева. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, напомнив, что в октябре прошлого года, а затем марте и апреле 2023-го беспилотные катера пытались атаковать Черноморский флот и гражданскую инфраструктуру.
"Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершён вновь под прикрытием зернового коридора безопасности", — отметил председатель нижней палаты парламента в телеграм-канале.
Володин указал, что власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, а также спонсоры киевского режима ответственны за гибель мирных жителей в результате теракта на Крымском мосту.
"Поддерживаем прекращение зерновой сделки в этих условиях. Её возобновление возможно лишь при выполнении обязательств перед Россией и неиспользовании зернового коридора для террористических атак", — подчеркнул Володин.
Спикер ГД напомнил, что в настоящее время зерновая сделка не работает. Лишь 2,51% продовольствия досталось беднейшим странам, уточнил он. Кроме того, как заявил Володин, не выполняются обязательства перед РФ по сельскохозяйственному экспорту.
Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что договорённости по зерновой сделке фактически уже прекращены, она остановлена. Москва официально уведомила Киев об этом. Зерновую сделку (Черноморскую зерновую инициативу) Россия, Украина, Турция и ООН заключили 22 июля 2022 года, договор продлевался дважды. По соглашению предусматривался вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. Из-за игнорирования российской части документа РФ неоднократно предупреждала о выходе из сделки.
Утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. Из-за теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице.
ТАСС / Сергей Мальгавко