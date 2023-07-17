В Госдуме допустили, что для теракта на Крымском мосту использовался зерновой коридор

Гуманитарный коридор регулярно используется для прикрытия террористических атак Киева. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, напомнив, что в октябре прошлого года, а затем марте и апреле 2023-го беспилотные катера пытались атаковать Черноморский флот и гражданскую инфраструктуру.

"Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершён вновь под прикрытием зернового коридора безопасности", — отметил председатель нижней палаты парламента в телеграм-канале.

Володин указал, что власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, а также спонсоры киевского режима ответственны за гибель мирных жителей в результате теракта на Крымском мосту.

"Поддерживаем прекращение зерновой сделки в этих условиях. Её возобновление возможно лишь при выполнении обязательств перед Россией и неиспользовании зернового коридора для террористических атак", — подчеркнул Володин.

Спикер ГД напомнил, что в настоящее время зерновая сделка не работает. Лишь 2,51% продовольствия досталось беднейшим странам, уточнил он. Кроме того, как заявил Володин, не выполняются обязательства перед РФ по сельскохозяйственному экспорту.