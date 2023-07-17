Гутерриш заявил, что глубоко сожалеет о решении РФ завершить зерновую сделку
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко сожалеет о решении России завершить зерновую сделку. Об этом он заявил журналистам в понедельник.
"Я глубоко сожалею о решении Российской Федерации прекратить выполнение Черноморской зерновой инициативы, включая выход Российской Федерации из гарантий безопасности навигации в северо-западной части Чёрного моря", — отметил он.
Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что зерновая сделка остановлена. Такое решение было принято из-за игнорирования российских требований. Теперь Москва отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. В миссии РФ в ООН заявили, что решение России по зерновой сделке окончательное. Президент Украины Владимир Зеленский предложил продолжить зерновую сделку без России.
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