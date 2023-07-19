Суд оставил Блиновскую под домашним арестом
Мосгорсуд постановил, что блогерша Елена Блиновская должна оставаться под домашним арестом. Такое решение вынесено сегодня по результатам рассмотрения апелляционной жалобы. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.
Адвокат Блиновской в ходе рассмотрения заявлял, что ей нужно посещать медучреждения, а также по медицинским показаниям проходить 15 тысяч шагов в день. То есть ей нужны прогулки. Прокурор же настаивал, что решение о домашнем аресте законно и обоснованно.
"Оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, меру пресечения — без изменения", — зачитала вердикт судья.
Напомним, что "королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда та пыталась пересечь границу. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Сама Блиновская признала вину. Суд отправил её под домашний арест. 21 июня он был продлён ещё на месяц. Суд арестовал по делу Блиновской 21 объект недвижимости в трёх регионах РФ, а также более 100 млн рублей, валюту и золотые монеты.
Telegram / Прокуратура Москвы