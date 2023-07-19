Суд оставил Блиновскую под домашним арестом

Мосгорсуд постановил, что блогерша Елена Блиновская должна оставаться под домашним арестом. Такое решение вынесено сегодня по результатам рассмотрения апелляционной жалобы. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Адвокат Блиновской в ходе рассмотрения заявлял, что ей нужно посещать медучреждения, а также по медицинским показаниям проходить 15 тысяч шагов в день. То есть ей нужны прогулки. Прокурор же настаивал, что решение о домашнем аресте законно и обоснованно.