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19 июля, 10:05

Росмолодёжь запустила горячую линию для туристов после теракта на Крымском мосту

Росмолодёжь принимает заявки на помощь от граждан, пострадавших в связи с терактом на Крымском мосту. Об этом сообщила глава Федерального агентства Ксения Разуваева.

"Горячая линия 8-800-200-34-11 #МЫВМЕСТЕ работает в круглосуточном режиме. Добавили кнопку (цифра 1 в голосовом меню) для пострадавших в связи с происшествием на Крымском мосту", — написала она в телеграм-канале.

На горячей линии граждане смогут получить психологическую поддержку, а также справочную информацию для туристов, находящихся в Крыму. В частности, там можно узнать информацию о возможных маршрутах выезда с полуострова, продлении срока размещения в гостиницах. Кроме того, помощь можно получить при нахождении на территории новых регионов. Так, специалисты предоставят данные о местах размещения, подскажут, куда обратиться за медицинской помощью. Также можно получить техпомощь на дороге.

Куда себя деть: Юрист дал советы застрявшим в Крыму туристам

Куда себя деть: Юрист дал советы застрявшим в Крыму туристам

Напомним, утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Глава РСТ сообщил о готовности крымских отельеров бесплатно продлить проживание туристов, а ещё опоздавшим к местам отдыха на полуострове вернут деньги.

Обложка ©

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Наталья Исакова
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