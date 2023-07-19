Росмолодёжь запустила горячую линию для туристов после теракта на Крымском мосту

Росмолодёжь принимает заявки на помощь от граждан, пострадавших в связи с терактом на Крымском мосту. Об этом сообщила глава Федерального агентства Ксения Разуваева.

"Горячая линия 8-800-200-34-11 #МЫВМЕСТЕ работает в круглосуточном режиме. Добавили кнопку (цифра 1 в голосовом меню) для пострадавших в связи с происшествием на Крымском мосту", — написала она в телеграм-канале.

На горячей линии граждане смогут получить психологическую поддержку, а также справочную информацию для туристов, находящихся в Крыму. В частности, там можно узнать информацию о возможных маршрутах выезда с полуострова, продлении срока размещения в гостиницах. Кроме того, помощь можно получить при нахождении на территории новых регионов. Так, специалисты предоставят данные о местах размещения, подскажут, куда обратиться за медицинской помощью. Также можно получить техпомощь на дороге.