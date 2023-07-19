В Египте заявили, что выявленный тип лихорадки денге "заразен только в соцсетях"
Минздрав Египта: Выявленный тип лихорадки денге передаётся только через комаров
Выявленный в Египте тип лихорадки денге не передаётся от человека к человеку, заболеть можно только через укус комара. Об этом заявил помощник министра здравоохранения и народонаселения республики по профилактической медицине Амр Кандиль.
"Выявленный тип вируса лихорадки денге может передаваться только через укусы комаров, в частности одного из их видов в провинции Кена", — отметил он.
Как уточнил Кандиль, указанный тип лихорадки может быть "заразным" для человека только в соцсетях, "где отдельные лица распространяют об этом слухи". Он также опроверг информацию о том, что в районе, где выявлены случаи заболевания, может быть введён карантин. По словам помощника египетского Минздрава, период лечения не превышает недели. В связи с этим он обратился к гражданам с просьбой не паниковать и не идти на поводу у недобросовестных пользователей соцсетей, распространяющих ложную информацию.
Кандиль добавил, что причиной возникновения очага лихорадки денге в деревне Эль-Аликат, была "стоячая вода и сточные воды, которые при высокой температуре воздуха стали естественным инкубатором огромной популяции комаров, переносчиков вируса лихорадки денге". Чтобы не допустить дальнейшего распространения насекомых, в том районе распыляются пестициды.
Напомним, что Минздрав Египта сообщил о случаях неизвестного заболевания в деревне Эль-Аликат. Симптомы заболевания были схожи с лихорадкой денге, переносчиками которой являются комары и другие кровососущие насекомые. Позже появилась информация, что среди туристов, вернувшихся из Египта в Красноярский край, зарегистрировано якобы 18 случаев таинственного заболевания. Эти данные опровергли в Роспотребнадзоре. В Минздраве Египта заявили об отсутствии причин для беспокойства из-за новой болезни. Позже выяснилось, что у ряда заболевших была выявлена лихорадка денге.
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