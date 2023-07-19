В Египте заявили, что выявленный тип лихорадки денге "заразен только в соцсетях"

Выявленный в Египте тип лихорадки денге не передаётся от человека к человеку, заболеть можно только через укус комара. Об этом заявил помощник министра здравоохранения и народонаселения республики по профилактической медицине Амр Кандиль.

Как уточнил Кандиль, указанный тип лихорадки может быть "заразным" для человека только в соцсетях, "где отдельные лица распространяют об этом слухи". Он также опроверг информацию о том, что в районе, где выявлены случаи заболевания, может быть введён карантин. По словам помощника египетского Минздрава, период лечения не превышает недели. В связи с этим он обратился к гражданам с просьбой не паниковать и не идти на поводу у недобросовестных пользователей соцсетей, распространяющих ложную информацию.