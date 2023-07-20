В Госдуме объяснили отказ сократить новогодние праздники за счёт майских
Депутат Бессараб призвала не сокращать новогодние праздники ради майских каникул
Инициаторам сделать длиннее майские праздники за счёт укорочения новогодних стоит убрать руки от единственной возможности многих россиян как следует отдохнуть. Такое заявление сделала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Предложили всем убрать руки прочь от новогодних каникул, поскольку они особенно полюбились детям и семьям с детьми. Родители в состоянии скоординировать свои трудовые отпуска, чтобы провести время с близкими", — рассказала депутат в беседе с телеканалом "360".
По её словам, каждый закон, направленный на изменение новогодних каникул, вызывает в обществе очень громкую реакцию. Это объясняется тем, что именно новогодние праздники многие россияне выбирают для поездки к родственникам и путешествий. Подводя итог, Бессараб добавила, что погода в мае во многих регионах не позволит проводить работы на огородах или дачах, из-за чего становится ещё меньше смысла увеличивать количество официальных выходных в майские праздники.
Напомним, ещё в апреле депутаты Госдумы выступили с предложением установить в РФ длинные майские праздники — с 1-го по 9-е число. Треть россиян поддержали такую инициативу, заявив, что готовы отдохнуть на Новый год всего два-три дня, чтобы за счёт этих дней продлить каникулы в мае, Минтруд тоже оказался не против. Сейчас же в производственном календаре — раздробленные майские выходные и длинные новогодние. Тем не менее 19 июля против инициативы выступил Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
ТАСС / Владимир Гердо