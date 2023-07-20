"Предложили всем убрать руки прочь от новогодних каникул, поскольку они особенно полюбились детям и семьям с детьми. Родители в состоянии скоординировать свои трудовые отпуска, чтобы провести время с близкими", — рассказала депутат в беседе с телеканалом "360".

По её словам, каждый закон, направленный на изменение новогодних каникул, вызывает в обществе очень громкую реакцию. Это объясняется тем, что именно новогодние праздники многие россияне выбирают для поездки к родственникам и путешествий. Подводя итог, Бессараб добавила, что погода в мае во многих регионах не позволит проводить работы на огородах или дачах, из-за чего становится ещё меньше смысла увеличивать количество официальных выходных в майские праздники.