МВД раскрыло подробности ликвидации стрелка в Истре
В МВД раскрыли подробности ликвидации захватившего коттедж в посёлке "Шервуд"
Захвативший коттедж в подмосковном элитном посёлке "Шервуд" Вячеслав Черненко отказывался сдаваться и продолжал стрелять по силовикам. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.
"На законные требования сотрудников полиции [захватчик] не реагировал, призывы сдаться проигнорировал и производил выстрелы в сторону сотрудников правоохранительных органов", — доложила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.
В связи с этим было принято решение о проведении силового задержания. В ходе него Черненко был нейтрализован. По словам главы Истры Татьяны Витушевой, эвакуированные жители посёлка совсем скоро смогут вернуться в свои дома.
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Напомним, утром 22 июля вооружённый мужчина в камуфляже и бронежилете проник в частный дом в элитном подмосковном посёлке "Шервуд". Примерно в восемь утра разбитое окно в коттедже заметили сотрудники ЧОПа и вызвали полицию. Позже преступник открыл из окна огонь по полицейским и устроил пожар, метнув коктейли Молотова. В результате СОБР "Булат" Росгвардии применил газ, чтобы вынудить стрелка покинуть здание, но тщетно. Захватчик был ликвидирован.
t.me / Mash