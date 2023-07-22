МВД раскрыло подробности ликвидации стрелка в Истре

Захвативший коттедж в подмосковном элитном посёлке "Шервуд" Вячеслав Черненко отказывался сдаваться и продолжал стрелять по силовикам. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

"На законные требования сотрудников полиции [захватчик] не реагировал, призывы сдаться проигнорировал и производил выстрелы в сторону сотрудников правоохранительных органов", — доложила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.

В связи с этим было принято решение о проведении силового задержания. В ходе него Черненко был нейтрализован. По словам главы Истры Татьяны Витушевой, эвакуированные жители посёлка совсем скоро смогут вернуться в свои дома.