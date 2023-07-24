Путин установил штрафы до 300 тысяч рублей за нарушения при производстве пива

В России за нарушение требований к производству пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи вводится административный штраф в размере до 300 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что закон вступит в силу с 1 сентября нынешнего года. За нарушения требований к производству данной продукции юрлиц будут наказывать штрафом в размере от 100 до 150 тысяч рублей. При этом возможна конфискация как самого товара, так и оборудования, сырья, полуфабрикатов, использованных для производства и оборота. Грубое нарушение повлечёт штраф в размере 150–200 тысяч рублей с возможной конфискацией или приостановку деятельности на срок до 30 дней.

Кроме того, за производство или оборот пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи без включения в реестр производителей или без внесения в него изменений для должностных лиц устанавливается штраф в размере от 35 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч с конфискацией продукции, техники и сырья либо приостановлением работы на срок до 60 дней.