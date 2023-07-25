Белый дом заявил, что не поддерживает украинские атаки внутри России
Белый дом: США не поддерживают атаки ВСУ вглубь России
Вашингтон не поддерживает украинские атаки внутри России, но при этом продолжит оказывать Киеву всю необходимую помощь. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя безуспешную попытку ВСУ атаковать Москву дронами.
"Что касается атаки беспилотников в Москве, мы ясно заявляли, что в целом не поддерживаем атаки внутри России", — подчеркнула она и добавила, что США будут выполнять "обязательства перед Украиной" и оказывать военную помощь.
Напомним, ранним утром 24 июля ВСУ предприняли попытку атаковать Москву беспилотниками, однако дроны были подавлены и потерпели крушение. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что удары беспилотников пришлись по двум нежилым зданиям. При атаке никто не пострадал, в зданиях на Комсомольском проспекте выбило окна. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ всё чаще выбирают гражданские цели для своих ударов из-за отсутствия успехов в контрнаступлении. Он призвал в ответ на действия киевского режима выбирать "нестандартные цели" для ударов ВС РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту атаку актом международного терроризма.
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