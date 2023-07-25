Белый дом заявил, что не поддерживает украинские атаки внутри России

Вашингтон не поддерживает украинские атаки внутри России, но при этом продолжит оказывать Киеву всю необходимую помощь. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя безуспешную попытку ВСУ атаковать Москву дронами.

"Что касается атаки беспилотников в Москве, мы ясно заявляли, что в целом не поддерживаем атаки внутри России", — подчеркнула она и добавила, что США будут выполнять "обязательства перед Украиной" и оказывать военную помощь.