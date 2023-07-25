СБ ООН по запросу Украины проведёт заседание по ситуации вокруг зерновой сделки
Совбез ООН проведёт заседание, на котором обсудит ситуацию вокруг зерновой сделки. Оно пройдёт в среду, 26 июля, по запросу Украины, сообщила постпред Британии при всемирной организации Барбара Вудворд.
"Совет Безопасности ООН вновь встретится для обсуждения направленных на эскалацию атак по Одессе и попыток превратить в оружие мировые поставки продовольствия", — сказала она.
Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа, также Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого на Украине заявили, что всё равно хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. А в Белом доме выступили с призывом к России восстановить зерновую сделку. Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение к зерновой сделке сейчас невозможно, потому что российская часть документа так и не была исполнена.
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