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25 июля, 14:42

СБ ООН по запросу Украины проведёт заседание по ситуации вокруг зерновой сделки

Совбез ООН проведёт заседание, на котором обсудит ситуацию вокруг зерновой сделки. Оно пройдёт в среду, 26 июля, по запросу Украины, сообщила постпред Британии при всемирной организации Барбара Вудворд.

"Совет Безопасности ООН вновь встретится для обсуждения направленных на эскалацию атак по Одессе и попыток превратить в оружие мировые поставки продовольствия", — сказала она.

В МИД заявили, что сейчас переговоры по возобновлению зерновой сделки не ведутся

В МИД заявили, что сейчас переговоры по возобновлению зерновой сделки не ведутся

Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа, также Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого на Украине заявили, что всё равно хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. А в Белом доме выступили с призывом к России восстановить зерновую сделку. Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение к зерновой сделке сейчас невозможно, потому что российская часть документа так и не была исполнена.

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Иван Косицын
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