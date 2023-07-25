СБ ООН по запросу Украины проведёт заседание по ситуации вокруг зерновой сделки

Совбез ООН проведёт заседание, на котором обсудит ситуацию вокруг зерновой сделки. Оно пройдёт в среду, 26 июля, по запросу Украины, сообщила постпред Британии при всемирной организации Барбара Вудворд.

"Совет Безопасности ООН вновь встретится для обсуждения направленных на эскалацию атак по Одессе и попыток превратить в оружие мировые поставки продовольствия", — сказала она.