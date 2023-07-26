Могла ли Слава избежать рубцов на груди, или она просто безответственный пациент

Скандал вокруг якобы неудачной пластической операции на груди певицы Славы не утихает. Знаменитость пожаловалась на звёздного хирурга, который, по словам артистки, неправильно "сшил ей грудь". Селебрити тусовка разделилась на два лагеря: одни встали на сторону Славы, другие поддержали доктора. Сам Хайдаров в одном из последних интервью заявил, что при пластических операциях осложнения случаются — и от них никто не застрахован. Однако Тимур — главный участник этого скандала, поэтому объективности от него ждать не стоит. В связи с этим нужно узнать мнение другого пластического хирурга, например Отари Гогиберидзе. Кстати, именно его клиника стала первым местом работы Хайдарова, когда начинающий специалист только переехал в Москву. Гогиберидзе пояснил, откуда берутся страшные рубцы после маммопластики и как от них избавиться.

Скандал вокруг Славы и пластической операции на груди: сама виновата или неизбежность. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastya_slava

Отари Гогиберидзе уверен: многое зависит от типа операции на груди — подтяжка, увеличение, уменьшение. Каждая из них имеет свои особенности. Кроме того, хирург посоветовал минимальное натяжение и давление на швы, чтобы они хорошо и быстро зажили. В таком случае можно будет избежать процессов, связанных с нарушением питания рубцовой ткани. По времени этот процесс занимает около шести месяцев минимум, а у кого-то и полтора года. Сначала рубец будет красным, потом станет розовым, а затем побелеет.

"Второй важный момент — качество кожи, от которого напрямую зависит заживление. У многих до трёх месяцев сохраняется тоненькая полоска. Если посмотреть на неё под увеличением, то мы поймём, что это и есть рубец. А вот то, что пигментируется в коричневый или красный цвет, — это уже микрососуды, которые начинают прорастать. На этом фоне и появляется то, о чём мы говорим, — яркие рубцы", — говорит хирург Гогиберидзе.

Что стоит знать о подтяжке груди, чтобы не оказаться в такой же ситуации, как певица Слава. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе