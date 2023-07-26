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26 июля, 09:54

Бородина подала жалобу из-за "внесения" в список для проверки на "схему Лерчек"

Ксения Бородина назвала бредом сообщения СМИ о наличии долгов перед ФНС

<p>Ксения Бородина. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Ксения Бородина. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Телеведущая Ксения Бородина назвала бредом сообщения СМИ о наличии у неё задолженности по налогам и подала жалобу на авторов фейка о якобы её внесении в список для проверки на "схему Лерчек". По словам знаменитости, долгов перед государством у неё нет.

"Конечно, это неправда. Я ежегодно прохожу налоговые проверки и исправно плачу все налоги. Я знаю, какие СМИ написали о том, что я попала в список ФНС, это бред", — сказала в беседе с NEWS.ru Бородина.

Экс-ведущая "Дома-2" подчеркнула, что её команда уже подала жалобу и ждёт опровержения.

Видеоблогер Wylsacom высказался о проверке на "схему Лерчек"

Видеоблогер Wylsacom высказался о проверке на "схему Лерчек"

В конце мая глава ФНС Даниил Егоров сообщил о списках блогеров для проверки неуплаты налогов. Это произошло после ряда громких дел, возбуждённых против блогерш Лерчек, Елены Блиновской и других. В июле Mash сообщил, что ФНС составила второй список. В топ-100 подозреваемых в неуплате налогов звёзд вошли Бузова, Бородина и Боня.

Ирина Фальке
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