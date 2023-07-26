Бородина подала жалобу из-за "внесения" в список для проверки на "схему Лерчек"

Телеведущая Ксения Бородина назвала бредом сообщения СМИ о наличии у неё задолженности по налогам и подала жалобу на авторов фейка о якобы её внесении в список для проверки на "схему Лерчек". По словам знаменитости, долгов перед государством у неё нет.