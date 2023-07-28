Президент Египта Ас-Сиси призвал достичь консенсуса в вопросе зерновой сделки

Необходимо достичь консенсуса в вопросе зерновой сделки и в срочном порядке найти оперативное решение проблемы поставок продовольствия в африканские страны. Об этом заявил президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси.

"Необходимо достигнуть консенсуса по вопросу зерновой сделки и зернового соглашения и учитывать все потребности тех стран, которые нуждаются в этом, а также последствия такой ситуации для многих стран и народов", — сказал он в ходе пленарного заседания саммита Россия – Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.