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28 июля, 10:42

Президент Египта Ас-Сиси призвал достичь консенсуса в вопросе зерновой сделки

Необходимо достичь консенсуса в вопросе зерновой сделки и в срочном порядке найти оперативное решение проблемы поставок продовольствия в африканские страны. Об этом заявил президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси.

"Необходимо достигнуть консенсуса по вопросу зерновой сделки и зернового соглашения и учитывать все потребности тех стран, которые нуждаются в этом, а также последствия такой ситуации для многих стран и народов", — сказал он в ходе пленарного заседания саммита Россия – Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.

Политик отметил, что ситуация вокруг продовольственной безопасности и высокая стоимость продукции становятся настоящим вызовом для Африки, поэтому стоит приложить большие усилия для поиска решения.

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Как уже рассказывал Лайф, 18 июля Москва вышла из зерновой сделки из-за полного игнорирования российской части документа, а также отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле заявили, что сделка приостановлена, а Россия будет готова вернуться к её исполнению при выполнении всех обещаний. Накануне президент РФ Владимир Путин напомнил, что ещё ни одно не было выполнено, а также указал, что более 70% грузов с Украины в ходе сделки поступило в богатые страны.

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Николь Вербер
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