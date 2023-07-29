Белый дом: США не поощряют нанесение ударов по территории России

США не поощряют нанесение ударов Украиной по территории России. Об этом в связи с обстрелом Таганрога заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Так он ответил на вопрос, устраивают ли США запуски Украиной ракет по российской территории. Журналисты помимо этого поинтересовались, является ли этот удар частью контрнаступления Киева, на что Кирби посоветовал обратиться к украинским властям.