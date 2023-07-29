Белый дом: США не поощряют нанесение ударов по территории России
США не поощряют нанесение ударов Украиной по территории России. Об этом в связи с обстрелом Таганрога заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Так он ответил на вопрос, устраивают ли США запуски Украиной ракет по российской территории. Журналисты помимо этого поинтересовались, является ли этот удар частью контрнаступления Киева, на что Кирби посоветовал обратиться к украинским властям.
Напомним, мощный взрыв прогремел днём 28 июля в Таганроге Ростовской области. Как сообщили в Минобороны, украинские войска ударили по городу с помощью переоборудованной ракеты С-200, которую удалось перехватить. Её обломки упали на территорию Таганрога. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова. Всего пострадало 16 человек. По словам врачей, их состояние стабильное. В районе падения обломков ввели режим ЧС.
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