Стекло достали изо лба: Повару разрушенного после удара ВСУ кафе в Таганроге наложили восемь швов
Повару разрушенного ударом ВСУ кафе в Таганроге наложили восемь швов
Повар разрушенного в результате украинского удара кафе "Чехов сад" в Таганроге рассказала о моменте прилёта ракеты. Ксения Пожидаева во время ЧП была на своём рабочем месте.
В беседе с телеканалом "360" пострадавшая уточнила, что переходила из одного цеха в другой, в момент взрыва она находилась рядом со стеклянной дверью. Из-за разбившихся стёкол девушка получила многочисленные травмы. Сейчас она находится в больнице.
"Я была уже в операционной, мне уже зашили [раны], наложили восемь швов на разные части тела: два пальца, ногу, бедро в двух местах, плечо, предплечье и лоб. Изо лба достали стекло, зашили, уже всё хорошо, прививку от столбняка сейчас сделали", — рассказала девушка.
Как сообщал Лайф, днём 28 июля в Таганроге прогремел мощный взрыв. По данным Минобороны РФ, украинские войска ударили по городу с помощью переоборудованной ракеты С-200. Её перехватили, а обломки упали на территорию города. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова. Всего пострадало 16 человек. В районе падения обломков украинской ракеты ввели режим ЧС. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после ракетной атаки ВСУ на Таганрог.
ТАСС / Сергей Бобылев