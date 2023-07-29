Стекло достали изо лба: Повару разрушенного после удара ВСУ кафе в Таганроге наложили восемь швов

Повар разрушенного в результате украинского удара кафе "Чехов сад" в Таганроге рассказала о моменте прилёта ракеты. Ксения Пожидаева во время ЧП была на своём рабочем месте.

В беседе с телеканалом "360" пострадавшая уточнила, что переходила из одного цеха в другой, в момент взрыва она находилась рядом со стеклянной дверью. Из-за разбившихся стёкол девушка получила многочисленные травмы. Сейчас она находится в больнице.