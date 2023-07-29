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29 июля, 13:26

Стекло достали изо лба: Повару разрушенного после удара ВСУ кафе в Таганроге наложили восемь швов

Повару разрушенного ударом ВСУ кафе в Таганроге наложили восемь швов

Повар разрушенного в результате украинского удара кафе "Чехов сад" в Таганроге рассказала о моменте прилёта ракеты. Ксения Пожидаева во время ЧП была на своём рабочем месте.

В беседе с телеканалом "360" пострадавшая уточнила, что переходила из одного цеха в другой, в момент взрыва она находилась рядом со стеклянной дверью. Из-за разбившихся стёкол девушка получила многочисленные травмы. Сейчас она находится в больнице.

"Я была уже в операционной, мне уже зашили [раны], наложили восемь швов на разные части тела: два пальца, ногу, бедро в двух местах, плечо, предплечье и лоб. Изо лба достали стекло, зашили, уже всё хорошо, прививку от столбняка сейчас сделали", — рассказала девушка.

В Таганроге после удара ракеты ВСУ отменили массовые мероприятия 29 и 30 июля

В Таганроге после удара ракеты ВСУ отменили массовые мероприятия 29 и 30 июля

Как сообщал Лайф, днём 28 июля в Таганроге прогремел мощный взрыв. По данным Минобороны РФ, украинские войска ударили по городу с помощью переоборудованной ракеты С-200. Её перехватили, а обломки упали на территорию города. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова. Всего пострадало 16 человек. В районе падения обломков украинской ракеты ввели режим ЧС. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после ракетной атаки ВСУ на Таганрог.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын
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