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29 июля, 09:26

В Таганроге после удара ракеты ВСУ отменили массовые мероприятия 29 и 30 июля

В Таганроге отменены все массовые мероприятия, которые были запланированы на 29 и 30 июля. Это связано с терактом, который произошёл в городе накануне.

"Все мероприятия с массовым участием граждан любого характера отменены", — говорится в сообщении администрации города, опубликованном в телеграм-канале.

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Напомним, днём 28 июля в Таганроге прогремел мощный взрыв. По данным Минобороны РФ, украинские войска ударили по городу с помощью переоборудованной ракеты С-200. Её перехватили, а обломки упали на территорию города. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова. Всего пострадало 16 человек. По словам врачей, их состояние стабильное. В районе падения обломков украинской ракеты ввели режим ЧС. СКР возбудило уголовное дело о террористическом акте после ракетной атаки ВСУ на город Таганрог.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Иван Косицын
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