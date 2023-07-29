В Таганроге после удара ракеты ВСУ отменили массовые мероприятия 29 и 30 июля
В Таганроге отменены все массовые мероприятия, которые были запланированы на 29 и 30 июля. Это связано с терактом, который произошёл в городе накануне.
"Все мероприятия с массовым участием граждан любого характера отменены", — говорится в сообщении администрации города, опубликованном в телеграм-канале.
Напомним, днём 28 июля в Таганроге прогремел мощный взрыв. По данным Минобороны РФ, украинские войска ударили по городу с помощью переоборудованной ракеты С-200. Её перехватили, а обломки упали на территорию города. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова. Всего пострадало 16 человек. По словам врачей, их состояние стабильное. В районе падения обломков украинской ракеты ввели режим ЧС. СКР возбудило уголовное дело о террористическом акте после ракетной атаки ВСУ на город Таганрог.
ТАСС / Эрик Романенко