ЕС призвал Россию не использовать атаки БПЛА на Москву для эскалации на фронте
Евросоюз призвал Россию не использовать атаки беспилотников на Москву для эскалации боевых действий на Украине. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.
"Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине", — сказала она в ходе брифинга в Брюсселе.
Массрали отметила, что Евросоюз не располагает никакой независимой информацией о деталях инцидента или происхождении беспилотников. Вместе с тем она добавила, что поставляемое по линии Европейского фонда мира оружие должно быть использовано лишь для защиты территориальной целостности Украины.
Напомним, в ночь на 1 августа силы ПВО сбили несколько дронов, один из которых попал в башню центра "Москва-Сити". К слову, она же была повреждена в результате атаки 30 июля. По данным Минобороны РФ, дроны уничтожили силы ПВО в Подмосковье, один был подавлен средствами РЭБ. При этом в МЧС сообщили, что попавший в небоскрёб беспилотник не повредил несущих конструкций. В Кремле также прокомментировали атаку дронов на Москву, однако Дмитрий Песков не стал сравнивать её с терактом 11 сентября.
ТАСС / Михаил Терещенко