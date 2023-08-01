ЕС призвал Россию не использовать атаки БПЛА на Москву для эскалации на фронте

Евросоюз призвал Россию не использовать атаки беспилотников на Москву для эскалации боевых действий на Украине. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

"Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине", — сказала она в ходе брифинга в Брюсселе.