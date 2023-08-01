Кирби: США не видят свидетельств причастности России к перевороту в Нигере

США не нашли никаких свидетельств причастности России к военному перевороту в Нигере. Это признал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Честно говоря, по нашему мнению, нет свидетельств того, что за этим стоит Россия, что Россия материально поддерживает это каким-либо образом или оказывает этому любую поддержку — и что Россия как-либо несёт ответственность за происходящее", — цитирует Кирби ТАСС.