Кирби: США не видят свидетельств причастности России к перевороту в Нигере
США не нашли никаких свидетельств причастности России к военному перевороту в Нигере. Это признал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Честно говоря, по нашему мнению, нет свидетельств того, что за этим стоит Россия, что Россия материально поддерживает это каким-либо образом или оказывает этому любую поддержку — и что Россия как-либо несёт ответственность за происходящее", — цитирует Кирби ТАСС.
Он добавил, что США проведут тщательную оценку относительно продолжения помощи африканской стране, но уже сейчас Вашингтон дал понять руководству Нигера, каковы могут быть последствия при потере этой поддержки.
Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили об отстранении Мохамеда Базума от поста президента. В стране закрыли границы и приостановили действие конституции. Во время переворота президентскую гвардию возглавил Абдурахман Тчиани, он провозгласил себя позже главой государства. В Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией. Сегодня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Россию виновной в военном перевороте в Нигере, в МИД РФ ему ответили.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Djibo Issifou