В Кремле оценили текущую ситуацию с зерновой сделкой
Песков: Москва готова вернуться к зерновой сделке только при выполнении её условий
Россия готова вернуться к зерновой сделке, но только после выполнения её условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, прокомментировав заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Штатам стало известно о подготовке РФ к возвращению к переговорам по зерновой сделке.
"Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России", — приводит слова Пескова РИА "Новости".
Напомним, 18 июля Москва вышла из зерновой сделки из-за полного игнорирования российской части документа, а также отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле заявили, что сделка приостановлена, а Россия будет готова вернуться к её исполнению при выполнении всех обещаний. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что ещё ни одно не было выполнено, а также указал, что более 70% грузов с Украины в ходе сделки поступило в богатые страны.
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