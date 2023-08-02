В Кремле оценили текущую ситуацию с зерновой сделкой

Россия готова вернуться к зерновой сделке, но только после выполнения её условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, прокомментировав заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Штатам стало известно о подготовке РФ к возвращению к переговорам по зерновой сделке.