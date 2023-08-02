Регион

Уведомления отключены

2 августа, 09:57

В Кремле назвали условие возвращения России к зерновой сделке

Песков: РФ готова вернуться к зерновой сделке при выполнении её российской части

Москва готова уже в ближайшее время продлить соглашение по зерновой сделке, но лишь в том случае, если она будет реализована в части, касающейся России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Россия, и президент Владимир Путин уже повторял это сто раз, готова незамедлительно вернуться к самой сделке. Не только к переговорам, но и к самой сделке. Незамедлительно готова сделать [это]. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ", — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что до сих пор этого сделано не было.

Путин заявил, что после выхода из зерновой сделки Россия только выиграет

Путин заявил, что после выхода из зерновой сделки Россия только выиграет

Как уже рассказывал Лайф, 18 июля в связи с полным игнорированием российской части зерновой сделки Москва приняла решение выйти из неё, а также отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле сообщили, что сделка приостановлена, однако отметили готовность вернуться к её исполнению при выполнении данных обещаний. При этом президент РФ Владимир Путин напомнил, что ещё ни одно из них не было выполнено. Более того, глава государства заявил, что более 70% грузов с Украины ушли в богатые страны.

Обложка ©

ТАСС / EPA

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров