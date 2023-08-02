В Кремле назвали условие возвращения России к зерновой сделке
Песков: РФ готова вернуться к зерновой сделке при выполнении её российской части
Москва готова уже в ближайшее время продлить соглашение по зерновой сделке, но лишь в том случае, если она будет реализована в части, касающейся России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Россия, и президент Владимир Путин уже повторял это сто раз, готова незамедлительно вернуться к самой сделке. Не только к переговорам, но и к самой сделке. Незамедлительно готова сделать [это]. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ", — сказал он журналистам.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что до сих пор этого сделано не было.
Как уже рассказывал Лайф, 18 июля в связи с полным игнорированием российской части зерновой сделки Москва приняла решение выйти из неё, а также отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле сообщили, что сделка приостановлена, однако отметили готовность вернуться к её исполнению при выполнении данных обещаний. При этом президент РФ Владимир Путин напомнил, что ещё ни одно из них не было выполнено. Более того, глава государства заявил, что более 70% грузов с Украины ушли в богатые страны.
ТАСС / EPA