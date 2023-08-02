В Кремле назвали условие возвращения России к зерновой сделке

Москва готова уже в ближайшее время продлить соглашение по зерновой сделке, но лишь в том случае, если она будет реализована в части, касающейся России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Россия, и президент Владимир Путин уже повторял это сто раз, готова незамедлительно вернуться к самой сделке. Не только к переговорам, но и к самой сделке. Незамедлительно готова сделать [это]. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ", — сказал он журналистам.