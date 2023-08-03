Беззащитная дюжина: Зеленского подняли на смех из-за 12 "гарантов безопасности" Украины

Политолог Алёна Август оценила заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что под "гарантиями безопасности" Киеву готовы подписаться 12 стран. В беседе с Лайфом она усомнилась в том, что дюжина государств в состоянии защищать кого-то ещё, кроме себя.

Прежде всего эксперт предложила вспомнить, что такое Вильнюсская декларация, которая "вообще-то посвящена забавной такой вещи — воссоединению разъединённой Европы". И теперь эти 12 государств считают необходимым для себя подписать двустороннее соглашение со страной, которую уже на протяжении долгого времени кормят обещаниями о том, что когда-нибудь примут её в Евросоюз.

"При этом просто постоянно осаживая, раздавая подзатыльники руководству этой страны с тем, что вы пока ещё до Евросоюза не доросли. Поэтому сам по себе пакет гарантий в таком случае выглядит довольно странно", — подчеркнула Август.

Говоря о том, какую безопасность гарантируют друг другу страны, которые не особо готовы защищать кого-то, кроме себя, политолог отметила, что они больше похожи на "стайку первоклассников, которые боятся старшеклассников и пытаются идти вместе через тёмную раздевалку".