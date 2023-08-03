Беззащитная дюжина: Зеленского подняли на смех из-за 12 "гарантов безопасности" Украины
Политолог Август: Пакет гарантий безопасности Украины выглядит довольно странно
Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Beata Zawrzel
Политолог Алёна Август оценила заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что под "гарантиями безопасности" Киеву готовы подписаться 12 стран. В беседе с Лайфом она усомнилась в том, что дюжина государств в состоянии защищать кого-то ещё, кроме себя.
Прежде всего эксперт предложила вспомнить, что такое Вильнюсская декларация, которая "вообще-то посвящена забавной такой вещи — воссоединению разъединённой Европы". И теперь эти 12 государств считают необходимым для себя подписать двустороннее соглашение со страной, которую уже на протяжении долгого времени кормят обещаниями о том, что когда-нибудь примут её в Евросоюз.
"При этом просто постоянно осаживая, раздавая подзатыльники руководству этой страны с тем, что вы пока ещё до Евросоюза не доросли. Поэтому сам по себе пакет гарантий в таком случае выглядит довольно странно", — подчеркнула Август.
Говоря о том, какую безопасность гарантируют друг другу страны, которые не особо готовы защищать кого-то, кроме себя, политолог отметила, что они больше похожи на "стайку первоклассников, которые боятся старшеклассников и пытаются идти вместе через тёмную раздевалку".
"В общем не сильно понимая, куда они идут и зачем, но "бояться вместе" — не так страшно. При этом сделать вряд ли кто-то из них что-то может в пользу другого, потому что так или иначе они не готовы кидаться в драку за кого-то, кроме себя", — заключила наша собеседница.
США, Британия, Германия и Франция ещё задолго до саммита в Вильнюсе обсуждали "гарантии безопасности" с Украиной и союзниками по НАТО, ЕС и G7. Как рассказывал Лайф, в проект документа входит даже пункт об отправке войск в Незалежную, правда, в случае с ЕС при согласии всех членов объединения. 12 июля лидеры стран G7 приняли заявление о дальнейшей поддержке Киева, в том числе предполагающей гарантии. В Кремле же предупредили о том, что расценят реализацию документа как посягательство на безопасность России.