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3 августа, 13:28

Боррель призвал G20 заставить Россию вернуться к зерновой сделке

Евросоюз просит страны G20 надавить на Москву, чтобы заставить её вновь присоединиться к соглашению по открытию морских коридоров для вывоза зерна с Украины. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на письмо главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля главам МИД G20.

"Я хотел бы попросить вашей поддержки, чтобы призвать Россию вернуться к переговорам, а также воздерживаться от ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины", говорится в тексте письма.

Кремль назвал способ молниеносно вернуть Россию в зерновую сделку

Кремль назвал способ молниеносно вернуть Россию в зерновую сделку

Напомним, 18 июля в связи с полным игнорированием российской части зерновой сделки Москва приняла решение выйти из неё, а также отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле сообщили, что сделка приостановлена, однако отметили готовность вернуться к её исполнению при выполнении данных обещаний. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что ещё ни одно из них не было выполнено, а более 70% грузов с Украины ушли в богатые страны.

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Getty Images / Thierry Monasse

Татьяна Миссуми
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