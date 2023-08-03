Боррель призвал G20 заставить Россию вернуться к зерновой сделке
Евросоюз просит страны G20 надавить на Москву, чтобы заставить её вновь присоединиться к соглашению по открытию морских коридоров для вывоза зерна с Украины. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на письмо главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля главам МИД G20.
"Я хотел бы попросить вашей поддержки, чтобы призвать Россию вернуться к переговорам, а также воздерживаться от ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины", — говорится в тексте письма.
Напомним, 18 июля в связи с полным игнорированием российской части зерновой сделки Москва приняла решение выйти из неё, а также отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле сообщили, что сделка приостановлена, однако отметили готовность вернуться к её исполнению при выполнении данных обещаний. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что ещё ни одно из них не было выполнено, а более 70% грузов с Украины ушли в богатые страны.
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