Боррель призвал G20 заставить Россию вернуться к зерновой сделке

Евросоюз просит страны G20 надавить на Москву, чтобы заставить её вновь присоединиться к соглашению по открытию морских коридоров для вывоза зерна с Украины. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на письмо главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля главам МИД G20.