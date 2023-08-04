Востоковед заявила о попытке Турции взять Россию "на слабо"

Договорённость о визите президента РФ Владимира Путина в Анкару говорит лишь о словесном реверансе Москвы в сторону Турции. На данный момент нет условий для возобновления зерновой сделки. Так считает востоковед и политолог Елена Супонина.

Она отметила, что в Кремле наверняка учитывают обман со стороны Запада. Речь об отказе разблокировать экспорт российского зерна за рубеж и переподключить "Россельхозбанк" к международной платёжной системе SWIFT.

Супонина считает, что сейчас "Россию пытаются взять на слабо". Так она прокомментировала ситуацию с турецкими и израильскими зерновозами, направляющимися для загрузки в Измаил. По её мнению, это говорит о двойственной позиции Турции относительно России.

"Западные страны хотят посмотреть, как наша страна отреагирует на этот демарш после прекращения зерновой сделки. Здесь важно не прогнуться под давлением и выдержать собственную линию, в том числе в информационном пространстве", — сказала политолог в эфире радио "Комсомольская правда".