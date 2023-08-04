Востоковед заявила о попытке Турции взять Россию "на слабо"
Политолог Супонина: Сейчас нет условий для возобновления зерновой сделки
Договорённость о визите президента РФ Владимира Путина в Анкару говорит лишь о словесном реверансе Москвы в сторону Турции. На данный момент нет условий для возобновления зерновой сделки. Так считает востоковед и политолог Елена Супонина.
Она отметила, что в Кремле наверняка учитывают обман со стороны Запада. Речь об отказе разблокировать экспорт российского зерна за рубеж и переподключить "Россельхозбанк" к международной платёжной системе SWIFT.
Супонина считает, что сейчас "Россию пытаются взять на слабо". Так она прокомментировала ситуацию с турецкими и израильскими зерновозами, направляющимися для загрузки в Измаил. По её мнению, это говорит о двойственной позиции Турции относительно России.
"Западные страны хотят посмотреть, как наша страна отреагирует на этот демарш после прекращения зерновой сделки. Здесь важно не прогнуться под давлением и выдержать собственную линию, в том числе в информационном пространстве", — сказала политолог в эфире радио "Комсомольская правда".
Ранее Лайф рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом после пятинедельного перерыва. После этого канцелярия турецкого лидера сообщила, что Путин согласился приехать в республику. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил смену места встречи. Позже Эрдоган сказал журналистам, что точная дата визита Путина пока не определена.
Напомним, что 18 июля Москва полностью вышла из зерновой сделки из-за полного игнорирования её российской части. Также РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре.
Kremlin.ru