Лайф публикует видео с места падения украинского дрона под Подольском

В Подольском районе Подмосковья, где сегодня был сбит украинский дрон, сейчас работают оперативники. По данным телеграм-канала SHOT, обломки упали в посёлке Сельхозтехника. Судя по видео с места ЧП, в нескольких домах выбило стёкла, немного повреждены крыши и теплицы. БПЛА самолётного типа летел со стороны Чехова и Серпухова. Сбили дрон на высоте 80 метров.