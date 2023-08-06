Регион

Уведомления отключены

6 августа, 12:45

Лайф публикует видео с места падения украинского дрона под Подольском

Опубликовано видео с места падения украинского дрона под Подольском

В Подольском районе Подмосковья, где сегодня был сбит украинский дрон, сейчас работают оперативники. По данным телеграм-канала SHOT, обломки упали в посёлке Сельхозтехника. Судя по видео с места ЧП, в нескольких домах выбило стёкла, немного повреждены крыши и теплицы. БПЛА самолётного типа летел со стороны Чехова и Серпухова. Сбили дрон на высоте 80 метров.

Рассказ очевидца о том, как сбили украинский дрон. Видео © Telegram / SHOT

"Был слышен шум. Жужжание какое-то — и взрыв. В воздухе взорвалось, осколки прилетели на крышу. Как будто газовый баллон взорвался или что-то очень громкое прям под ухом", — рассказал один из очевидцев.

В нескольких домах Подольска повыбивало стёкла после падения украинского дрона

В нескольких домах Подольска повыбивало стёкла после падения украинского дрона

Лайф напоминает: 6 августа за полчаса до полудня в московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на вылет и прилёт самолётов. Задержаны оказались 15 рейсов на прилёт и 13 — на вылет, часть была перенаправлена в другие аэропорты. Затем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к столице был уничтожен дрон. В Минобороны рассказали подробности инцидента. Вскоре во Внуково сняли ограничения. Лайф публиковал фото с места уничтожения украинского дрона-камикадзе в Подмосковье.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров