Операции с цифровым рублём стартуют в РФ 15 августа

Операции с цифровым рублём для физических и юридических лиц стартуют в России 15 августа. Об этом объявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Пилот начнётся 15 августа, буквально через несколько дней. Я должна сказать, что этот пилот будет в первую очередь строиться по тестированию таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам, переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях", — цитирует её ТАСС.