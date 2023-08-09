Операции с цифровым рублём стартуют в РФ 15 августа
Операции с цифровым рублём для физических и юридических лиц стартуют в России 15 августа. Об этом объявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
"Пилот начнётся 15 августа, буквально через несколько дней. Я должна сказать, что этот пилот будет в первую очередь строиться по тестированию таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам, переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях", — цитирует её ТАСС.
По словам Скоробогатовой, в тестировании примут участие около 600 человек и 30 юридических лиц в 11 городах России.
Напомним, 11 июля закон о цифровом рубле приняла Госдума, 19 июля его одобрил Совфед, а 24-го подписал Владимир Путин. Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты в России наравне с наличными и безналичными рублями. В Центробанке считают, что цифрорубль может быть массово внедрён в экономику России уже в 2025–2027 годах. Ранее сообщалось, что всего к цифровому рублю подключат 15 российских банков.