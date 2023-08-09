Взрыв в Сергиевом Посаде мог произойти во время разгрузки сырья для взрывчатки

Мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде мог произойти во время выгрузки сырья для производства взрывчатки, об этом рассказали SHOT очевидцы. По их словам, грузовик привёз что-то на склад, после чего рабочие начали разгружать его, и произошла детонация.