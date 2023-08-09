Взрыв в Сергиевом Посаде мог произойти во время разгрузки сырья для взрывчатки
Очевидцы рассказали о взрыве в Сергиевом Посаде
Мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде мог произойти во время выгрузки сырья для производства взрывчатки, об этом рассказали SHOT очевидцы. По их словам, грузовик привёз что-то на склад, после чего рабочие начали разгружать его, и произошла детонация.
Очевидица — о взрыве в Сергиевом Посаде. Видео © SHOT
Жительница квартиры неподалёку призналась, что у неё "дом как будто ходил ходуном". На данный момент родственники сотрудников завода собрались у предприятия и ожидают информации о близких. Тем временем под завалами могут всё ещё находиться люди.
Напомним, мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе прогремел сегодня, 9 августа. По предварительным данным, эпицентром стал ангар с пиротехникой, а причина, по информации Лайфа, заключается в нарушении технологического процесса. Оказалось, что злополучное помещение арендует компания "Пиророс", которую ещё в марте признали банкротом. На данный момент число пострадавших выросло до 45. По данным властей, детонация повредила около 20 многоэтажных домов и четыре социальных объекта, в том числе две школы.